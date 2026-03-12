Mundo

CPI rechaza investigar sanciones de EEUU contra Venezuela como crímenes de lesa humanidad

Por Caraota Digital
2 Min de Lectura
2 Min de Lectura
CPI

(EFE).- La Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) concluyó este jueves que «no existe una base razonable» para investigar las sanciones impuestas por Estados Unidos contra Venezuela por presuntos crímenes de lesa humanidad.

La decisión se refiere a la denominada «Situación en Venezuela II», abierta tras una remisión presentada por el Gobierno venezolano en 2020, en la que denunciaba que «las medidas coercitivas» estadounidenses habrían provocado asesinatos, persecuciones, deportaciones y otros actos inhumanos.

Leer Más

Cámara de Representantes de EEUU da luz verde a deportaciones de migrantes por abuso sexual
IRS publicó «actualización importante» para el Direct File, el programa gratuito de declaración de impuestos
VIRAL: Madre venezolana terminó con un grillete electrónico tras buscar su pasaporte en migración

Tras un examen preliminar, la Fiscalía de la CPI concluyó que las pruebas disponibles no permiten establecer una relación de «causalidad e intención» suficiente entre las sanciones y los delitos alegados por Caracas.

Según la oficina del fiscal, la información analizada tampoco demuestra que dichos actos se hayan cometido con la intención requerida para configurar crímenes dentro de la jurisdicción de la Corte.

foto: Colombia Check

El tribunal notificó la decisión a las autoridades venezolanas y a la Sala de Cuestiones Preliminares, y Caracas dispone de un plazo de 90 días para solicitar la revisión de la decisión.

La Fiscalía subrayó que esta decisión no afecta a otra investigación distinta, conocida como ‘Venezuela I’, que sigue en curso y se centra en presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en el país desde al menos 2014, especialmente en el contexto de detenciones.

«La decisión tampoco está relacionada con los acontecimientos de enero de 2026 en Venezuela», advirtió la Fiscalía, en referencia a la operación estadounidense que derivó en la captura de Nicolás Maduro, quien gobernó Venezuela durante más de 12 años, y que se encuentra arrestado en Estados Unidos desde entonces a la espera de juicio por sus supuestos vínculos con el narcotráfico.

EFE
ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

Conoce a los favoritos de la 96° edición de los premios Oscar a celebrarse este 10Mar
Los Óscar incrementarán la seguridad tras una alerta del FBI sobre posible amenaza de Irán
Caraota Show
OnlyFans
VIRAL: Exestrella de OnlyFans casi cae por un acantilado mientras practicaba ciclismo, la reacción de su perra conmocionó a todos
Tendencias
trabajadores
EN VIDEO: Trabajadores y sindicalistas rompieron el cerco policial y llegaron a la Asamblea Nacional para exigir mejores salarios
Venezuela
casibom