Canal argentino C5N denunció que Venezuela expulsó a su equipo de prensa, les quitaron los pasaportes

El canal argentino C5N denunció este miércoles que las autoridades de Venezuela impidieron el ingreso de sus periodistas al país y los deportaron a Bolivia. Además, les habrían quitado sus pasaportes.
El equipo de prensa estaba conformado por Adrián Salonia y Nicolás Munafó y el camarógrafo Sebastián Solís.
“Llegamos al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Caracas, Venezuela, ayer a las 2:00 a.m.. En migraciones nos pidieron la documentación correspondiente y allí esperamos durante dos horas, en la que nos sacaban fotos, nos hicieron decenas de preguntas, y registraban todo”, contó Salonia en su cuenta en Instagram.
“Finalmente, la policía de migraciones nos comunicó que no teníamos el ingreso admitido y nos condujeron a un pasillo y de ahí a la manga de un avión. Fuimos expulsados rápidamente sin ninguna explicación», comentó desde Bolivia mientras esperaba el vuelo de regreso a Buenos Aires.
En un contacto con C5N, Salonia sostuvo que las autoridades venezolanas rápidamente se dieron cuenta de que ellos eran periodistas.
«Nos separan y ahí empieza un desfile de miembros de migraciones. ‘Qué vienen a hacer’, preguntaron. Explicamos que queríamos registrar cómo está Venezuela hoy, cómo viven los venezolanos. En ningún momento mencionamos la tensión con Estados Unidos”, expresó el periodista.
Sin embargo, apuntó que les preguntaron quién los invitó y quién los iba a recibir. «Les fuimos respondiendo que íbamos a estar con un chofer. Nos pidieron los pasaportes, la cédula del chofer, y nos empezaron a sacar fotos. Vinieron tres personas vestidas de negro y nos hicieron las mismas preguntas. Nos dijeron que teníamos la inadmisión», señaló.
Tras esto, denunció que ninguno de los tres pudo recuperar su pasaporte. Aunque, unas autoridades bolivianas les habrían comentado que se los devolverían cuando lleguen a Buenos Aires.
«Nos retuvieron el pasaporte, nuestras valijas se quedaron en Caracas. Una situación de mucha desesperación y finalmente no pudimos ingresar a Venezuela. Según ellos no reuníamos la documentación correspondiente cuando realmente teníamos todo», manifestó.
