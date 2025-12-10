Canal argentino C5N denunció que Venezuela expulsó a su equipo de prensa, les quitaron los pasaportes

El canal argentino C5N denunció este miércoles que las autoridades de Venezuela impidieron el ingreso de sus periodistas al país y los deportaron a Bolivia. Además, les habrían quitado sus pasaportes.

El equipo de prensa estaba conformado por Adrián Salonia y Nicolás Munafó y el camarógrafo Sebastián Solís.

“Llegamos al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Caracas, Venezuela, ayer a las 2:00 a.m.. En migraciones nos pidieron la documentación correspondiente y allí esperamos durante dos horas, en la que nos sacaban fotos, nos hicieron decenas de preguntas, y registraban todo”, contó Salonia en su cuenta en Instagram.

“Finalmente, la policía de migraciones nos comunicó que no teníamos el ingreso admitido y nos condujeron a un pasillo y de ahí a la manga de un avión. Fuimos expulsados rápidamente sin ninguna explicación», comentó desde Bolivia mientras esperaba el vuelo de regreso a Buenos Aires.

En un contacto con C5N, Salonia sostuvo que las autoridades venezolanas rápidamente se dieron cuenta de que ellos eran periodistas.

«Nos separan y ahí empieza un desfile de miembros de migraciones. ‘Qué vienen a hacer’, preguntaron. Explicamos que queríamos registrar cómo está Venezuela hoy, cómo viven los venezolanos. En ningún momento mencionamos la tensión con Estados Unidos”, expresó el periodista.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: PAÍSES BAJOS TEME QUE LAS TENSIONES ENTRE EEUU Y VENEZUELA ALCANCEN SUS ISLAS EN EL CARIBE

Sin embargo, apuntó que les preguntaron quién los invitó y quién los iba a recibir. «Les fuimos respondiendo que íbamos a estar con un chofer. Nos pidieron los pasaportes, la cédula del chofer, y nos empezaron a sacar fotos. Vinieron tres personas vestidas de negro y nos hicieron las mismas preguntas. Nos dijeron que teníamos la inadmisión», señaló.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de C5N (@c5n)

Tras esto, denunció que ninguno de los tres pudo recuperar su pasaporte. Aunque, unas autoridades bolivianas les habrían comentado que se los devolverían cuando lleguen a Buenos Aires.

«Nos retuvieron el pasaporte, nuestras valijas se quedaron en Caracas. Una situación de mucha desesperación y finalmente no pudimos ingresar a Venezuela. Según ellos no reuníamos la documentación correspondiente cuando realmente teníamos todo», manifestó.