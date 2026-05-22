Camilla Fabri y sus hijos «fueron sacados» de Venezuela rumbo a Italia, reveló Blu Radio

Medios colombianos aseguraron que autoridades venezolanas deportaron a la expresidenta de la Misión Vuelta a la Patria, Camilla Fabri, con destino a Italia, junto a sus hijos.

«Atención: Camilla Fabri de Saab esposa de Alex Saab y todos los hijos del barranquillero detenido en Miami, fueron sacados de Venezuela con rumbo a Italia», informó Ricardo Ospina, director de Blu Radio.

Atención: @CamillaFSaab esposa de @AlexNSaab y todos los hijos del barranquillero detenido en Miami, fueron sacados de Venezuela con rumbo a Italia. Vía @BluRadioCo — Ricardo Ospina (@ricarospina) May 22, 2026

Fabri, quien tiene pasaporte italiano, fue una de las principales voceras de la campaña internacional impulsada por el gobierno de Nicolás Maduro para exigir la liberación de Saab mientras permanecía detenido en Cabo Verde y posteriormente en Miami.

De igual forma, ocupó importantes cargos durante el gobierno de Nicolás Maduro y Delcy Rodríguez

Hasta el pasado mes de marzo ocupó el cargo como presidenta de la Misión Vuelta a la Patria. Asimismo, ocupaba de manera simultánea el cargo de viceministra para Comunicación Internacional de Venezuela.

No obstante, no se supo más sobre su paradero tras la detención de su esposo Alex Saab y posterior deportación a los Estados Unidos.

Hasta el momento, autoridades venezolanas no se han pronunciado sobre la presunta deportación.

Fabri estaría presuntamente en condición de solicitada por la justicia italiana por los presuntos delitos de asociación delictiva, blanqueo de capitales, autoblanqueo y transferencia fraudulenta de activos vinculado al saqueo de los dineros públicos venezolanos, según figura en los expedientes 43829/19 y 26767/19 que cursan en el Tribunal de Roma.