Mundo

Camilla Fabri y sus hijos «fueron sacados» de Venezuela rumbo a Italia, reveló Blu Radio

Angel David Quintero
Angel David Quintero
2 Min de Lectura
Fabri

Medios colombianos aseguraron que autoridades venezolanas deportaron a la expresidenta de la Misión Vuelta a la Patria, Camilla Fabri, con destino a Italia, junto a sus hijos.

«Atención: Camilla Fabri de Saab  esposa de Alex Saab  y todos los hijos del barranquillero detenido en Miami, fueron sacados de Venezuela con rumbo a Italia», informó Ricardo Ospina, director de Blu Radio.

- Publicidad -
Ad image

Fabri, quien tiene pasaporte italiano, fue una de las principales voceras de la campaña internacional impulsada por el gobierno de Nicolás Maduro para exigir la liberación de Saab mientras permanecía detenido en Cabo Verde y posteriormente en Miami.

De igual forma, ocupó importantes cargos durante el gobierno de Nicolás Maduro y Delcy Rodríguez

LEA TAMBIÉN: DETUVIERON A LA INFLUENCER VENEZOLANA VALENTINA MOR, ESTE ERA SU PLAN PARA ROBAR A TURISTAS EN COLOMBIA

Hasta el pasado mes de marzo ocupó el cargo como presidenta de la Misión Vuelta a la Patria. Asimismo, ocupaba de manera simultánea el cargo de viceministra para Comunicación Internacional de Venezuela.

No obstante, no se supo más sobre su paradero tras la detención de su esposo Alex Saab y posterior deportación a los Estados Unidos.

Hasta el momento, autoridades venezolanas no se han pronunciado sobre la presunta deportación.

Fabri estaría presuntamente en condición de solicitada por la justicia italiana por los presuntos delitos de  asociación delictiva, blanqueo de capitales, autoblanqueo y transferencia fraudulenta de activos vinculado al saqueo de los dineros públicos venezolanos, según figura en los expedientes 43829/19 y 26767/19 que cursan en el Tribunal de Roma.

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

📲 Sigue nuestras noticias en tiempo real uniéndote a las comunidades de Caraota Digital dando click: WhatsApp + Telegram. También tenemos app, descárgala: iOS  y Android 🌱

TASA BCV Vie 22/05
$ USD: 526,86 Bs
EUR: 610,37 Bs
Jojobet GirişOutdoor PornmeritbetholiganbetholiganbetmeritkingmeritbetholiganbetHoliganbet girişcasibomPokerklasmatbetJojobet GirişcasibomjojobetjojobetcasibomgamdomPokerklasMadridbetJojobet GirişcasibomHoliganbet Girişdeneme bonusudeneme bonusuOnwin Girişdeneme bonusu veren sitelerCasibom Girişhttps://www.hoteltarobafoz.com.br/superbetincasibomholiganbet girişmaltepe eskort