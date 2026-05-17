Encontraron muerta a la ballena «Timmy», dos semanas después de su millonario rescate y liberación

La ballena jorobada que apareció muerta en la costa danesa de Anholt es «Timmy”. Este cetáceo permaneció casi dos meses varado frente a Alemania y liberado apenas hace dos semanas, tras un mediático rescate cuyo costo fue de 1,5 millones de euros.

La Agencia Danesa de Protección Ambiental informó este sábado que el rescate lo pagaron organismos privados.

«Está ahora confirmado que la ballena jorobada encallada en Anholt es la misma que estaba encallada en Alemania y a la que se había intentado rescatar». Así lo declaró Jane Hansen, jefa de división de la agencia.

El cuerpo del animal apareció el jueves pasado, pero este 16 de mayo, las condiciones meteorológicas permitieron inspeccionarlo. Entonces hallaron un transmisor que permitió identificar al cetáceo.

Till Backhaus, el ministro de Medio Ambiente de la región alemana de Mecklemburgo-Antepomerania, confirmó la noticia.

«Muchas personas sintieron gran compasión con el destino del animal y tenían la esperanza de que se pudiera dejar a la ballena otra vez en libertad. Yo también compartí esa esperanza», se lamentó en declaraciones recogidas por el tabloide Bild, ciados por la DW.

LOS CIENTÍFICOS LO ADVIRTIERON

La ballena, apodada «Timmy» por los medios alemanes, fue vista por primera vez atrapada en un banco de arena el 23 de marzo.

Tras varios intentos fallidos, finalmente la trasladaron al mar del Norte en una barcaza desde la bahía de Wismar, en la costa báltica: La liberaron el 2 de mayo, en medio de una enorme atención mediática.

Fue la presión social la que llevó a las autoridades regionales alemanas a autorizar un intento de rescate privado.

Los empresarios Walter Gunz, cofundador de la cadena Mediamarkt, y Karin Walter-Mommert, conocida en el sector de los deportes ecuestres, financiaron el rescate.

La operación tuvo un costo de 1,5 millones de euros y se produjo a pesar de que los científicos advirtieron que el animal no tenía posibilidades de sobrevivir. Esto, debido a sus lesiones y a que estaba claramente desorientado.