«Buenas noches, Cenicienta»: Influencer canadiense fue drogado, abusado y robado en Brasil

Un popular influencer canadiense de 35 años, llamado Cameron Golinksy, fue drogado, robado y abusado sexualmente en la ciudad de Río de Janeiro, en Brasil. Fue víctima de una técnica conocida como «Buenas noches, Cenicienta».

Cameron llevaba varios meses viviendo en Brasil, a donde se mudó para aprender portugués y crear contenido en el país. Como había hecho en otras ocasiones, el 28 de octubre salió a una noche de fiesta en Río de Janeiro.

El influencer fue abordado por dos hombres en un bar de Ipanema, uno de los barrios turísticos de la ciudad. «Comenzaron a conversar y me invitaron a una cerveza. Esto ya me había pasado otras veces, así que no sospeché», apuntó.

Luego de que aceptó la cerveza, Cameron comenzó a sentirse «extrañamente ebrio», a pesar de que solo tomó una cerveza. Luego los sujetos lo convencieron de ir juntos a un departamento en el que estaba alquilado.

CAMERON DESPERTÓ DOS DÍAS DESPUÉS

El influencer relató que los sospechosos lo siguieron drogando hasta dejarlo inconsciente. Cameron recobró la consciencia dos días después, cuando despertó en su apartamento sin pertenencias y con sus cuentas digitales comprometidas.

«Usaron una droga para dejarme inconsciente, robaron todo mi dinero y mi teléfono, y las evidencias sugieren que fui abusado sexualmente», agregó Cameron. En su denuncia, precisó que perdió cerca de 3.000 dólares.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: LA ESCALOFRIANTE MUERTE DE UN JOVEN QUE FUE DEVORADO POR OSOS POLARES: IGNORÓ LAS ADVERTENCIAS

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Cameron Golinsky (@shuaiguoren)



Además de abusar de Cameron, los delincuentes entraron a sus cuentas bancarias y correo electrónico, que quedaron inválidos. Asimismo, cambiaron sus contraseñas y datos biométricos, lo que le ha impedido recuperar la información financiera.

Cameron fue víctima de un modus operandi llamado Buenas noches, Cenicienta, practicado especialmente en zonas turísticas. Las víctimas son drogadas con sedantes como Rohypnol y GHB para robarles dinero y objetos de valor.