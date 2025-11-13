Mundo

«Buenas noches, Cenicienta»: Influencer canadiense fue drogado, abusado y robado en Brasil

Carlos Ramiro Chacín
Por Carlos Ramiro Chacín
2 Min de Lectura
2 Min de Lectura

Un popular influencer canadiense de 35 años, llamado Cameron Golinksy, fue drogado, robado y abusado sexualmente en la ciudad de Río de Janeiro, en Brasil. Fue víctima de una técnica conocida como «Buenas noches, Cenicienta».

Contents

Cameron llevaba varios meses viviendo en Brasil, a donde se mudó para aprender portugués y crear contenido en el país. Como había hecho en otras ocasiones, el 28 de octubre salió a una noche de fiesta en Río de Janeiro.

Leer Más

Más de 38.000 venezolanos recibieron protección por razones humanitarias en España
«Hasta acá llegué»: Pepe Mujica anunció que su cáncer se expandió y «está muriendo»
Delcy Rodríguez entregó documentos en la CIJ sobre disputa por el Esequibo: «La verdad de Venezuela prevalecerá»

El influencer fue abordado por dos hombres en un bar de Ipanema, uno de los barrios turísticos de la ciudad. «Comenzaron a conversar y me invitaron a una cerveza. Esto ya me había pasado otras veces, así que no sospeché», apuntó.

Luego de que aceptó la cerveza, Cameron comenzó a sentirse «extrañamente ebrio», a pesar de que solo tomó una cerveza. Luego los sujetos lo convencieron de ir juntos a un departamento en el que estaba alquilado.

CAMERON DESPERTÓ DOS DÍAS DESPUÉS

El influencer relató que los sospechosos lo siguieron drogando hasta dejarlo inconsciente. Cameron recobró la consciencia dos días después, cuando despertó en su apartamento sin pertenencias y con sus cuentas digitales comprometidas.

«Usaron una droga para dejarme inconsciente, robaron todo mi dinero y mi teléfono, y las evidencias sugieren que fui abusado sexualmente», agregó Cameron. En su denuncia, precisó que perdió cerca de 3.000 dólares.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: LA ESCALOFRIANTE MUERTE DE UN JOVEN QUE FUE DEVORADO POR OSOS POLARES: IGNORÓ LAS ADVERTENCIAS


Además de abusar de Cameron, los delincuentes entraron a sus cuentas bancarias y correo electrónico, que quedaron inválidos. Asimismo, cambiaron sus contraseñas y datos biométricos, lo que le ha impedido recuperar la información financiera.

Cameron fue víctima de un modus operandi llamado Buenas noches, Cenicienta, practicado especialmente en zonas turísticas. Las víctimas son drogadas con sedantes como Rohypnol y GHB para robarles dinero y objetos de valor.

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

Una nueva directiva del gobierno de los Estados Unidos ampliaría el alcance de los exámenes médicos exigidos a solicitantes de visas, incluyendo ahora la evaluación de enfermedades crónicas no transmisibles como diabetes, cáncer, obesidad y afecciones cardíacas.  
Cáncer, diabetes y sobrepeso podrían ser motivo de rechazo de visas en EEUU, esto alegan las autoridades
EEUU
VIRAL: Modelo confesó que se divorció de la estrella de la NFL Matt Kalil por el ‘gran’ tamaño de su…
Caraota Show
¡Orgullo venezolano! Veneka gana el Latin Grammy, Erika de la Vega dio el discurso
Caraota Show