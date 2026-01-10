Brasil habría decidido dejar de representar a la Embajada de Argentina en Caracas, este país tomaría su lugar

El gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva habría decidido que Brasil dejara de representar los intereses de la Embajada de Argentina en Caracas, rompiendo así el acuerdo de custodia que mantenía desde agosto de 2024.

Voceros oficiales del vecino país le revelaron la presunta decisión a Infobae. Esto marcaría el fin de la protección a funcionarios diplomáticos y la residencia oficial argentina que Brasil asumió en medio de las altas tensiones políticas de agosto de 2024 en Venezuela.

Según el medio argentino, como resultado, Italia tomaría la custodia de la sede diplomática de Argentina en la capital venezolana.

Esta ruptura diplomática ocurre tras el rescate de los cinco dirigentes opositores colaboradores de María Corina Machado que permanecían asilados en dicha sede.

LA RAZÓN QUE HABRÍA LLEVADO A BRASIL A TOMAR LA DECISIÓN

Aunque Lula da Silva aceptó inicialmente la tarea como un gesto de acercamiento hacia Javier Milei, la relación bilateral nunca prosperó y se mantuvo limitada a encuentros en foros internacionales. La tensión escaló la semana pasada, luego de que el presidente argentino celebrara en su cuenta de X el operativo estadounidense que capturó a Nicolás Maduro.

El malestar en Brasil se profundizó por un video donde Milei abraza «la presión de los Estados Unidos y Donald Trump para liberar al pueblo venezolano». Además, exigía a sus pares del Mercosur repudiar al gobierno venezolano.

El metraje cerró con una imagen de Lula abrazando a Maduro. Esta acción, según las fuentes, terminó por «colmar el vaso» tras la intervención militar en Caracas.

La principal discrepancia recae en el uso de la fuerza extranjera dentro del continente. Mientras Argentina apoya la incursión armada, Brasilia mantiene una postura de rechazo institucional.

Una fuente anónima explicó la gravedad de la situación actual entre ambas naciones: «Igualmente preocupante, además de la provocación chistosa, es que nuestros países estén en lados opuestos de la cuestión del uso de la fuerza militar por una potencia extranjera en la región».

Ante este escenario, informantes sugieren que es «probable» que Italia asuma dichas responsabilidades en la sede diplomática en Venezuela. Este posible relevo se sostiene en la estrecha relación que mantienen Javier Milei y la primera ministra italiana, Giorgia Meloni.