La razón por la que Trump firmó una orden sobre los ingresos petroleros venezolanos que estarán en cuentas del Tesoro

El presidente de EEUU, Donald Trump, firmó el viernes una orden ejecutiva para evitar que tribunales o acreedores puedan incautar ingresos de la venta de petróleo venezolano que estarán almacenados en cuentas del Departamento del Tesoro.

En un comunicado, la Casa Blanca informó que la orden de emergencia establece que los fondos se deben usar en Venezuela para ayudar «a crear paz, prosperidad y estabilidad».

«El presidente Trump está impidiendo la incautación de los ingresos petroleros venezolanos que podrían socavar los esfuerzos críticos de Estados Unidos para garantizar la estabilidad económica y política en Venezuela», dijo Washington.

En la orden, Trump consideró que la posibilidad de embargo o la imposición de un proceso judicial contra los ingresos «constituye una amenaza inusual y extraordinaria».

«Salvo que esté autorizado de otra manera conforme a esta orden, cualquier embargo, sentencia, decreto, gravamen, ejecución u otro proceso judicial está prohibido. Además, se considerará nulo», añadió.

DESIGNACIÓN DE LOS FONDOS

En la presente orden, Trump además estableció que el secretario del Tesoro deberá designar dichos fondos de manera «que refleje claramente su estatus como propiedad soberana del Gobierno de Venezuela bajo custodia de Estados Unidos, y no como propiedad» del país norteamericano.

Además, se deberá cumplir con las instrucciones relativas a «desembolsos o transferencias de Fondos de Depósito del Gobierno Extranjero según determine el secretario de Estado». De igual manera, se especifica el no permitir que dichos ingresos «se utilicen para ningún otro fin».

Cabe mencionar que varias empresas poseen reclamaciones de vieja data contra Venezuela. Algunas de ellas son las gigantes Exxon Mobil y ConocoPhillips. Ambas abandonaron el país hace casi 20 años después de que Hugo Chávez expropiara sus activos.

Trump firmó dicha orden el mismo día que se reunió con ejecutivos de Exxon, Conoco, Chevron y otras compañías petroleras. Esto, como parte de una campaña para incentivarlas a invertir 100.000 millones de dólares en la industria petrolera venezolana.