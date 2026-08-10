BOLIVIA: Comunidad LGBTI destacó la celebración del primer matrimonio civil entre personas del mismo sexo

(EFE).- Organizaciones, colectivos LGBTI y activistas destacaron la celebración del primer matrimonio civil entre dos personas del mismo sexo en Bolivia, el de Fabiana Banzer y Scarlett Rocha, tras casi cuatro años de «lucha, perseverancia y esperanza» para que su familia la reconociera la ley.

«Scar y yo llevamos juntas más de 4 años. Me hace muy feliz anunciarles a nuestra familia y amigxs que finalmente después de una lucha legal de 3 años y 10 meses hayamos logrado acceder al matrimonio civil como dos mujeres», publicó Banzer en sus redes sociales.

La ceremonia se realizó el viernes, en la ciudad oriental de Santa Cruz, la más poblada del país, precisó en Facebook la ONG IGUAL Bolivia, que apoyó a la pareja en el proceso legal para poder casarse.

«Después de un largo proceso administrativo y de dos acciones de amparo constitucional impulsadas por el equipo de la ONG IGUAL, esta pareja pudo decir finalmente: ‘Sí, acepto’, con el reconocimiento y la protección legal del Estado boliviano», indicó la organización.

Para IGUAL Bolivia, «este no es solamente un matrimonio civil», es «la historia de dos personas que decidieron construir una vida juntas y que, durante casi cuatro años, tuvieron que luchar para que a su familia la reconociera y protegiera la ley».

«Hoy celebramos que ese amor finalmente tiene el mismo reconocimiento y la misma dignidad ante la ley», manifestó.

La organización también sostuvo que esta historia «abre una puerta de esperanza para muchas otras parejas y familias diversas que todavía esperan que sus derechos sean plenamente reconocidos».

El colectivo transfeminista La Pesada Subversiva señaló por su parte que «fue una durísima lucha legal contra las instituciones bolivianas, enfrentando la discriminación y el maltrato» de «autoridades y servidores públicos».

Algunos antecedentes

El colectivo recordó que Banzer y Rocha solicitaron formalmente el matrimonio civil el 12 de octubre de 2022, con el antecedente de la opinión consultiva 24/17 emitida en 2017 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), sobre «identidad de género e igualdad y no discriminación a parejas del mismo sexo».

La Pesada Subversiva mencionó que si bien desde 2020 «las parejas del mismo sexo son reconocidas por el Estado boliviano a través de la unión libre», esa institución «no tiene el mismo reconocimiento social e importancia» que un matrimonio de un hombre y una mujer, por lo que es «histórico» lo conseguido por Banzer y Rocha.

«Este matrimonio es un paso muy significativo en la lucha por los derechos de las diversidades y disidencias sexuales en Bolivia. En medio de un contexto político adverso para este tipo de conquistas sociales, Fabiana y Scarlett lograron algo que parecía imposible», destacó.

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El antecedente mencionado por ese colectivo se dio en diciembre de 2020, cuando David Aruquipa y Guido Montaño, una pareja que luchó durante años para el reconocimiento legal de su unión, recibieron la noticia de que finalmente se había permitido el anhelado registro.

Aruquipa señaló este domingo en sus redes sociales que él y Montaño celebran el matrimonio civil de Banzer y Rocha «como un nuevo e importante hito en la conquista de derechos de las parejas del mismo sexo en Bolivia» y que es «un hecho que amplía las fronteras de la igualdad».

También recordó el precedente de 2020, logrado «después de una larga batalla ante el Estado» y que «abrió un camino que posteriormente lo fortaleció la justicia constitucional y permitió que otras parejas pudieran registrar sus uniones en todo el país».

«Por eso, más que hablar de un comienzo, debemos hablar de una continuidad histórica: de la primera unión reconocida al primer matrimonio civil. Son conquistas distintas, construidas unas sobre otras. Celebrar el presente también significa reconocer a quienes abrieron las puertas antes», agregó. EFE