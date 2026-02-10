Bloomberg: Venezuela envió cargamento de petróleo a Israel, el primero desde 2020

El gobierno de Venezuela habría enviado un cargamento de petróleo a Israel, el primero en muchos años, luego de que Estados Unidos comenzó a supervisar la venta de crudo venezolano en el marco internacional.

De acuerdo a un informe de la agencia Bloomberg, el petróleo fue enviado al grupo Bazan, el principal procesador de crudo de Israel. Varias personas con conocimiento directo de la operación confirmaron esta información.

La filtración indica que el envío y el acuerdo no se hicieron públicos, de manera que Venezuela, el grupo Bazan ni Israel han confirmado la operación. El país asiático no revela las fuentes de sus importaciones de petróleo desde hace varios años.

El Ministerio de Energía tampoco confirmó el origen del cargamento de petróleo. Según Bloomberg, algunos buques cargados de crudo dejan de transmitir su ubicación en sistemas de rastreo cuando se aproximan a puertos israelíes.

PRIMER ENVÍO DE PETRÓLEO EN AÑOS

El envío de petróleo se trata de un hecho sin precedentes en los últimos años. Hay que remontarse hasta mediados de 2020 para encontrar el último cargamento de crudo venezolano que haya llegado a territorio de Israel.

En ese periodo. Israel recibió 470.000 barriles de petróleo procedentes de Venezuela, según datos de la firma Kpler. En tal sentido, el envío deja en evidencia una reconfiguración de las exportaciones de crudo.

Medios especializados indicaron que, hasta enero de este año, una parte del petróleo venezolano era destinada al mercado chino. Sin embargo, en las últimas semanas se concretaron ventas hacia India, España y Estados Unidos.

Israel y Venezuela no tienen relaciones desde 2009, cuando el entonces presidente, Hugo Chávez, cortó los contactos entre ambos países. Desde entonces, el Palacio de Miraflores ha criticado continuamente al país asiático, especialmente en las guerras con Irán y Palestina.