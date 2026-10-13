BID prepara primer desembolso para Venezuela, este será el monto y el destino de los fondos

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) estaría afinando los últimos detalles para hacer un primer desembolso para Venezuela y este lunes trascendieron varios detalles sobre los fondos que serán entregados al gobierno de Delcy Rodríguez.

Fuentes extraoficiales confirmaron al portal Bitácora Económica que el BID haría el primer depósito entre finales de octubre y principios de noviembre. La cifra se elevaría hasta un total de 2.000 millones de dólares.

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, anticipó «mecanismos de financiamiento» tras un acercamiento con el BID. Sin embargo, parece que este primer desembolso tendrá un destino claro y específico.

Según la filtración, el BID entregará los fondos y se destinarán al «fortalecimiento social». Se trata de los gastos ordinarios enfocados en el pago de bonificaciones, mejoras en las áreas de salud y educación.

FONDOS DEL BID

Este sería tan solo el primer desembolso del BID en Venezuela. Se trata de 2.000 millones de dólares de un total de 12.000 que el Banco tiene proyectado prestar al país durante los próximos meses.

El segundo gran desembolso serían otros 2.000 millones de dólares para ayudar a la recuperación en Venezuela. Sin embargo, todavía no hay detalles sobre el destino de estos fondos.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CORTE IDH EXAMINARÁ CASO DE LAS VÍCTIMAS DEL 11 DE ABRIL 2002, INFORMÓ EL FORO PENAL

La entrega de recursos se da luego de varios años de relaciones interrumpidas entre Venezuela y el BID, a lo que se suma una deuda por 2.500 millones de dólares. Rodríguez dijo recientemente que los fondos son para el «financiamiento para la actividad económica».

El pasado 21 de septiembre, durante su estancia en Nueva York para participar en la Asamblea General de las Naciones Unidas, Rodríguez y su equipo de trabajo tuvieron una reunión con el presidente del BID, Ilan Goldfajn.