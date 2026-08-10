Bedrock: Revelan las diferencias que hubo entre el terremoto de Colombia y el doblete de Venezuela el 24Jun

El meteorólogo Carlos Robles, jefe del Tiempo de Noticias Telemundo, explicó este lunes, 10 de agosto, que en Colombia existe bedrock, roca dura, mientras que en La Guaira, en Venezuela, predomina la sedimentación en sus suelos, lo que sería la principal diferencia entre el doblete sísmico del pasado 24 de junio y el terremoto que se registró durante las últimas horas en el país vecino.

«El problema es que, cuando ocurren estos sismos en piedra dura, la onda sísmica puede viajar mucho más rápido y, sobre todo, a una distancia mucho más lejana de donde ocurre el epicentro», señaló el experto.

En cambio, dijo, en suelos sedimentarios como el de La Guaira la onda no viaja tan lejos, pero se amplifica: el movimiento se vuelve más intenso justo donde ocurre, aunque no se perciba a cientos de kilómetros de distancia.

«En La Guaira no se siente tan fuerte a distancias lejanas del epicentro, pero la onda se amplifica, es decir, el sismo se hace mucho más intenso, porque la sedimentación del suelo genera que esa onda se amplifique y el movimiento telúrico sea mucho más fuerte. Esa es la diferencia entre un evento y el otro», enfatizó.

TERREMOTO EN COLOMBIA

De hecho, el terremoto en Colombia ha sido ampliamente sentido en diferentes regiones de ese país e incluso en naciones cercanas como Venezuela, Ecuador y Panamá.

Hasta el momento, se han registrado dos réplicas, de magnitudes 2,8 y 4,8, esta última ampliamente sentida, según el Servicio Geológico de Colombia.

El ente apuntó, que es importante señalar que la actividad sísmica registrada en esta zona responde a la dinámica tectónica natural del occidente colombiano, asociada, entre otros procesos, a la subducción de la placa de Nazca bajo la placa Suramericana. Por esta razón, esta región ha presentado sismos de magnitud considerable a lo largo de su historia.

Entre los antecedentes históricos se encuentra el sismo ocurrido el 23 de noviembre de 1979, con una magnitud de 7,2.

Es por ello, que el «Servicio Geológico Colombiano continúa realizando el monitoreo permanente de la actividad sísmica y suministrará información oficial y oportuna a medida que se conozcan nuevos datos».

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