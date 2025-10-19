Mundo

Pánico en el aire: Batería explotó dentro de un avión y desató el caos en sus 160 pasajeros

Por Valentín Romero
3 Min de Lectura
Batería explotó dentro de un avión y desató el caos en sus 160 pasajeros
Foto: Capturas de video

Momentos de pánico vivieron, este sábado, las 160 personas que iban a bordo de un avión de Air China que cubría la ruta Hangzhou-Seúl, cuando la explosión de una batería, que no pertenecía a la aeronave, desató un incendio en la cabina.

Contents

La tranquilidad de los pasajeros se alteró cuando se produjo una explosión en un compartimento superior. La tripulación fue rápidamente alertada, por lo que debieron realizar un aterrizaje de emergencia.

LEA TAMBIÉN: EN VIDEO: HOMBRE SE LANZÓ A LAS VÍAS EN EL METRO EN ESPAÑA, PERO TODO DIO UN GIRO INESPERADO A ÚLTIMO MINUTO

Según el relato de los viajeros, las 9:47 am (hora local de Hangzhou), la aeronave (un Airbus A321) despegó del aeropuerto Xiaoshan con destino a la capital de Corea del Sur.

La travesía, prevista para durar cerca de dos horas y cubrir casi 900 kilómetros, transcurría con normalidad hasta que, de manera imprevista, una batería de litio almacenada en un portaequipaje se incendió y explotó.

VIDEOS DEL HECHO SE DIFUNDIERON EN LAS REDES SOCIALES

En cuestión de segundos, las llamas y un intenso humo comenzaron a salir del compartimento, como documentaron algunos pasajeros que lograron grabar videos de la escena y los difundieron por las redes sociales.

Otros testimonios, recogidos por medios locales, describen cómo una fuerte detonación precedió a la salida de fuego del portaequipaje, desatando gritos de auxilio y una ola de pánico a bordo.

Las imágenes difundidas muestran cómo asistentes de vuelo, extintor en mano, corrieron a la zona y, al mismo tiempo, intentaron tranquilizar a los pasajeros y mantener la calma en medio del caos.

El riesgo de que las llamas se propagaran rápidamente por la cabina, con el consiguiente peligro de asfixia y daños mayores, llevó a la tripulación a desviar la aeronave hacia el Aeropuerto Internacional de Pudong, en Shanghái, situado apenas a unos 200 kilómetros de su lugar de origen.

El aterrizaje de emergencia se ejecutó con éxito alrededor de las 11:00 am, afortunadamente sin reportes de heridos graves, según reseñó Infobae.

Air China confirmó el incidente a través de sus redes sociales, asegurando que la rápida actuación de sus empleados logró controlar las llamas antes de que el incendio alcanzara mayor gravedad.

