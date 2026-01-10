Bancos internacionales estudiarían invertir en Venezuela tras medidas recientes de EEUU en su sector petrolero

La participación de EEUU en la industria petrolera de Venezuela ha despertado un interés de inversión en la banca internacional, situando a JPMorgan Chase en una posición privilegiada en ese ámbito.

Gracias a su trayectoria histórica en la nación y su experiencia en el financiamiento del comercio global, el gigante bancario encabeza la lista de instituciones, junto a Citigroup, que podrían retomar sus actividades tras décadas de operaciones reducidas.

Una fuente cercana a la situación dijo a Reuters que las entidades estadounidenses poseen ahora el potencial para competir por el financiamiento comercial. También en la inversión en infraestructura petrolera bajo el nuevo gobierno interino.

JPMorgan contaría con una ventaja competitiva al mantener una presencia de 60 años en Venezuela. Aunque la entidad restringió sus servicios bancarios y bursátiles en 2002, conservó una oficina en Caracas. Pese a estar inactiva, dice la agencia, podría reactivarse de inmediato.

María Paola Figueroa, directora de Investigación Frontier Latin America del Instituto de Finanzas Internacionales, explicó la situación actual. «JPMorgan es uno de los pocos bancos estadounidenses con una oficina en Venezuela, aunque la actividad es mínima debido a las restricciones actuales».

«La posible reapertura del sector petrolero y una recuperación económica más amplia podrían crear oportunidades significativas. Esto, para que los bancos extranjeros vuelvan a ingresar al mercado venezolano, siempre que se alivien las sanciones financieras estadounidenses», acotó.

LAS IDEAS QUE BARAJA JPMORGAN

Dentro de JPMorgan ya se barajan ideas como la creación de un banco comercial para financiar las exportaciones. Así, emularía el precedente del Banco Comercial de Irak que el mismo consorcio lideró en 2003.

Además, el banco podría canalizar recursos a través de su Iniciativa de Seguridad y Resiliencia, un plan de 1,5 billones de dólares destinado a sectores estratégicos como los minerales críticos, recurso que abunda en suelo venezolano.

Mike Mayo, analista bancario de Wells Fargo, respalda esta proyección. «JPMorgan es el mejor banco global de su clase. Por lo tanto, si surgen más oportunidades a nivel mundial o en Venezuela, el mejor banco global debería obtener una parte justa de ellas».

En la actualidad, la entidad ya negocia bonos soberanos venezolanos no sancionados con contrapartes extranjeras. Mientras tanto, expertos del sector anticipan futuras oportunidades en reestructuración de deuda y acuerdos energéticos.