Banco de Desarrollo del Caribe aprueba 1 millón de dólares para recuperación de Venezuela

(EFE).- El Banco de Desarrollo del Caribe (CDB, en inglés) anunció este lunes que aprobó una contribución de 1 millón de dólares para el Fondo para la Recuperación y Reconstrucción de Venezuela, creado tras los devastadores terremotos de junio pasado.

Dicho Fondo fue establecido por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) con el fin de centralizar contribuciones de gobiernos, organismos internacionales, empresas, fundaciones y personas naturales bajo un marco común de transparencia y rendición de cuentas.

«Inmediatamente después de esta tragedia, el Banco de Desarrollo del Caribe determinó que debíamos responder. En este momento de profunda pérdida y adversidad, es importante que nos solidaricemos con el Gobierno y el pueblo de Venezuela y les brindemos apoyo mientras inician el arduo proceso de reconstrucción», declaró el presidente del CDB, Daniel M. Best.

El presidente añadió en un comunicado que la colaboración con CAF demuestra cómo las instituciones multilaterales pueden «trabajar juntas de manera innovadora para responder eficazmente a las crisis humanitarias y apoyar la recuperación a largo plazo».

«Igualmente importante, esta iniciativa brinda al Banco la oportunidad de apoyar a un miembro regional no prestatario en su momento de mayor necesidad, reafirmando que la solidaridad regional va más allá de las relaciones financieras tradicionales», subrayó.

CAF AGRADECE AL BANCO DE DESARROLLO DEL CARIBE

Desde CAF, su presidente ejecutivo, Sergio Díaz-Granados, agradeció al CBD una contribución que -señaló- «apoyará directamente los esfuerzos prioritarios de recuperación».

«Esperamos que inspire a otros socios a unirse a este esfuerzo colectivo», indicó.

Por su parte, el gobernador del CBD para Venezuela, el embajador Raúl Octavio Li Causi Pérez, destacó «la extraordinaria muestra de solidaridad con el pueblo venezolano» que contribuirá a la recuperación y reconstrucción de las comunidades afectadas.

Con un aporte semilla de 1 millón de dólares y sin cobro de comisiones, el Fondo para la Recuperación y Reconstrucción de Venezuela garantiza que el 100 % de los recursos se destine a la atención de la emergencia, la rehabilitación de servicios esenciales y la reconstrucción a largo plazo.

Los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 del pasado 24 de junio dejaron en Venezuela al menos 6.125 muertos, más de 16.700 heridos, cerca de 18.000 personas sin vivienda y daños materiales que el Banco Mundial estima en 19.600 millones de dólares.