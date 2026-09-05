Banco colombiano propuso mecanismos de financiamiento para facilitar operaciones con Venezuela

El Banco de Comercio Exterior de Colombia (Bancóldex) propuso nuevos mecanismos de financiación y pago, para facilitar las operaciones comerciales entre Colombia y Venezuela. Así lo anunció su presidente José Alberto Garzón.

En entrevista con el portal Valora Analitik, Garzón explicó que la entidad ya tiene estructurada la operación con varias entidades financieras venezolanas. El objetivo es ofrecer mayores garantías a los empresarios colombianos que exportan a Venezuela a través de las cartas de crédito.

“Yo creo que máximo en una o dos semanas vamos a estar ya con los primeros pilotos donde el banco venezolano va a emitir la carta de crédito a favor del exportador colombiano”, señaló.

CÓMO FUNCIONA EL ESQUEMA

El esquema funcionaría de la siguiente manera: el banco venezolano emitiría la carta de crédito a favor del exportador colombiano. Luego Bancóldex confirmaría dicha operación. Una vez realizada la exportación y acreditado el cumplimiento de las condiciones pactadas, el banco de desarrollo procedería con el pago al empresario colombiano.

El presidente de Bancóldex explicó que la entidad viene trabajando con diferentes bancos privados venezolanos para establecer los mecanismos de corresponsalía necesarios.

Actualmente, la entidad mantiene relaciones con el Banco Nacional de Crédito, Banco Provincial y Banco Exterior, mientras que próximamente espera avanzar con Banesco y Banco Mercantil.

“Ha sido una tarea muy quirúrgica para hacerlo bien”, afirmó el funcionario. Agregó que la estrategia busca avanzar de manera gradual, trabajando con contrapartes adecuadas. También con empresas colombianas que ya cuentan con actividad exportadora hacia Venezuela.

El proceso hace parte de la estrategia del Gobierno para fortalecer el comercio binacional. En abril, Bancóldex anunció una línea de crédito por US$100 millones para empresas colombianas que tengan o proyecten operaciones comerciales con Venezuela.

El programa contempla un cupo de $185.000 millones para capital de trabajo y modernización y US$50 millones para financiar o prefinanciar exportaciones e importaciones.

“Nosotros en Bancóldex vamos a confirmar la carta de crédito y, una vez se produce la exportación y el empresario colombiano nos acredita el cumplimiento de esa exportación en los términos acordados en contrato, nosotros procedemos a hacerle el pago al exportador colombiano”, detalló.