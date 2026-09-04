«Ni negocio ni explotación»: Luis Lacalle Pou pide «transición real» en Venezuela

(EFE).- El expresidente uruguayo Luis Lacalle Pou pidió este viernes una «transición real» en Venezuela con gobernantes electos legítimamente por la ciudadanía y añadió: «Ni negocio ni explotación».

El pasado 3 de enero, cuando Estados Unidos capturó al entonces presidente venezolano, Nicolás Maduro, el exmandatario uruguayo se expresó mediante una publicación en su cuenta de X y dijo que a partir de ese día podía «amanecer la libertad» en Venezuela, aunque aclaró que no justificaba la intervención armada.

«Maduro es un dictador. Lo dije en todos lados. No dudé en hablar frente a él y sus ‘aliados’. Incluso fui criticado por no invitar dictadores a nuestra asunción. Falla la comunidad internacional. Fallan los resortes para proteger los derechos humanos. Hoy puede amanecer la libertad en Venezuela. Puede. No justifico la intervención armada», indicó.

Asimismo, añadió que «la pregunta es: hasta cuándo iba a seguir esta dictadura? Hasta cuándo un pueblo oprimido, perseguido, encarcelado? Hasta cuándo tantos iban a callar o mirar para el costado?».

“Puede”

Democracia. Instituciones funcionando. Gobernantes electos legítimamente por la ciudadanía. Soberanía. Transición real. Ni negocio ni explotación.

De eso se trata y para eso siempre alzamos la voz. https://t.co/Qsuh6bxcyY — Luis Lacalle Pou (@LuisLacallePou) September 4, 2026

Este viernes, Lacalla Pou citó esa publicación en su cuenta de X e hizo una nueva reflexión sobre la situación de Venezuela en la que comenzó utilizando el término «puede», que aparecía en el mensaje anterior.

Por debajo de este, escribió: «Democracia. Instituciones funcionando. Gobernantes electos legítimamente por la ciudadanía. Soberanía. Transición real. Ni negocio ni explotación. De eso se trata y para eso siempre alzamos la voz».

«LA HORA DE ACTUAR POR VENEZUELA»

En 2024, durante su último discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas, Lacalle Pou apuntó que había llegado la hora de actuar por Venezuela y que se debía condenar lo que sucedía en ese país.

«Ha llegado la hora de actuar por Venezuela y por los venezolanos. Si la comunidad internacional es tolerante ante estas actitudes, solo resta esperar cuál va a ser el próximo país que va a verse sometido a lo que están sometidos los venezolanos», aseveró en ese momento.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este miércoles que la mandataria interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, «quiere» que se celebren elecciones, pero opinó que el país todavía «no está preparado» para unos comicios, aunque espera que se celebren «pronto».

EFE