Allanan en Colombia lugar dedicado a falsificar dólares, incautaron más de un millón en billetes falsos

En una operación conjunta entre las autoridades de Colombia y Estados Unidos (EEUU) se logró desmantelar una sofisticada operación de falsificación de moneda, donde se llegó a incautar más de un millón de dólares en billetes falsos.

El operativo se llevó a cabo el pasado 12 de diciembre y demuestra la solidez de la cooperación internacional entre ambas naciones.

Tras meses de labores de inteligencia, se logró identificar una vivienda en el departamento de Boyacá en donde se imprimían los mencionados billetes.

El Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de Colombia realizó con éxito el allanamiento, con el apoyo de fuerzas estadounidenses, la Policía Nacional y el Gaula Militar del Ejército Nacional de Colombia.

Durante la operación, las autoridades hallaron un total de 1.123.600 en dólares falsificados en billetes de 50 y 20 dólares que iban a ser puestos en el mercado ilegal.

Además de los fajos de billetes falsos, se incautó maquinaria de alta tecnología utilizada para su producción, incluidas impresoras, tintas especiales, planchas de impresión y papel diseñado para imitar la moneda real, de acuerdo a lo reseñado por la Embajada de EEUU en Colombia.

SOLO HUBO UN DETENIDO

Durante la operación, solo una persona resultó capturada en flagrancia, presuntamente responsable de operar el centro de producción.

La Fiscalía General de la Nación asumió de inmediato la custodia del detenido, para procesarlo por el delito de falsificación de moneda nacional o extranjera.

“Esta operación representa un golpe a la cadena de suministro de dinero falsificado que afecta negativamente la estabilidad financiera no solo a nivel nacional, sino también internacional, ya que gran parte de esta moneda falsa termina en el exterior”, señaló una fuente vinculada a la investigación.

Las autoridades continúan con labores de inteligencia para determinar el destino final de los billetes falsos y establecer si esta fábrica estaba vinculada a redes de crimen organizado transnacional.