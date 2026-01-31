Autoridad electoral colombiana avala recolección de firmas para una Asamblea Constituyente

(EFE).- La Registraduría Nacional de Colombia, autoridad electoral de ese país, avaló este viernes al comité promotor y al vocero de una iniciativa ciudadana que busca convocar una Asamblea Nacional Constituyente, decisión que habilita la recolección de firmas para activar esa propuesta, defendida por el presidente Gustavo Petro.

En la resolución, la autoridad electoral señaló que la solicitud presentada «cumple con los requisitos formales establecidos en la Ley Estatutaria 1757 de 2015», que regula los mecanismos de participación ciudadana, lo que permite dar trámite a la iniciativa.

Tras conocerse la decisión, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, celebró el aval y llamó a la ciudadanía a respaldar el proceso.

«¡A recoger firmas por la Constituyente!», escribió el funcionario en la red social X, donde afirmó que la iniciativa expresa «el cansancio frente al bloqueo institucional y la necesidad de abrir, por vías democráticas y legales, un debate de fondo sobre las transformaciones y reformas que el país reclama».

El ministro colombiano agregó que el Gobierno del presidente Gustavo Petro respalda este ejercicio de participación popular «como una expresión legítima del poder constituyente».

Con el aval de la Registraduría, los promotores disponen de un plazo de seis meses para reunir las firmas de apoyo exigidas por la ley, equivalentes al 5 % del censo electoral, lo que al a fecha representa 2.069.760 firmas, que deberán ser verificadas posteriormente por la autoridad electoral.

El proceso no implica una convocatoria automática de una Asamblea Constituyente, ya que, de prosperar la recolección de firmas, el paso siguiente será la presentación de un proyecto de ley ante el Congreso, con el que se buscaría convocar a los ciudadanos a decidir, mediante votación popular, si se instala o no una Constituyente y bajo qué condiciones.

La propuesta contempla que la eventual Asamblea esté integrada por 125 delegados y delegadas, elegidos por voto popular, mediante una circunscripción nacional y con criterios de paridad de género, de modo que al menos la mitad de las candidaturas correspondan a mujeres.

La Registraduría subrayó que su actuación se limita a la verificación de los requisitos formales y que el avance de la iniciativa dependerá del cumplimiento de cada una de las etapas previstas en la Constitución y la ley, incluida la revisión de constitucionalidad que correspondería a las altas cortes.

La decisión de la autoridad electoral se produce a pocas semanas del comienzo del calendario electoral de 2026, que se inicia con las legislativas el 8 de marzo, jornada en la que también se celebrarán consultas internas para la selección de candidatos presidenciales de la izquierda y la derecha.

Posteriormente, el 31 de mayo se celebrarán las elecciones presidenciales y una eventual segunda vuelta está prevista para el 21 de junio.

De prosperar la iniciativa de la Asamblea Constituyente, su eventual realización tendría lugar cuando Petro ya no ejerza la Presidencia, aunque el mandatario ha manifestado públicamente su interés en participar en ese proceso como constituyente.EFE