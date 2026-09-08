Aumentan casos de jóvenes con cáncer en la piel, la OMS hizo un llamado de alerta

La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió que el cáncer de piel se mantiene como una de las patologías tumorales más frecuentes a nivel mundial, con un incremento sostenido en los últimos años que ha encendido las alarmas de la comunidad científica y que, según especialistas, ya no distingue edades como antes.

En Venezuela, el doctor Javier Gómez Contreras, presidente del Banco de Piel y director del Instituto de Medicina Estética Integral en Barquisimeto, ha liderado durante 14 años jornadas gratuitas de despistaje que han atendido a más de 14.000 personas y confirma esta tendencia global.

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«Tal como lo informan los expertos de la OMS, los casos de cáncer de piel han aumentado en todo el mundo y Venezuela no es la excepción», indicó, en declaraciones reseñadas por Últimas Noticias.

El especialista atribuyó este repunte a varios factores. Por un lado, señaló el deterioro del sistema inmunológico asociado al consumo de alimentos procesados o cultivados con sustancias no recomendables, como proteínas con altos niveles de hormonas o vegetales tratados con grandes cantidades de fertilizantes.

Por otro, apuntó a elementos ambientales que aceleran las mutaciones celulares.

«El calentamiento global y el cambio climático provocan temperaturas más altas y una mayor intensidad de la radiación ultravioleta (UV), lo que incide directamente en el daño cutáneo», acotó.

USO DE PROTECTOR SOLAR

Afirmó, que la influencia de los rayos solares, también genera controversia y debate entre dermatólogos y cirujanos plásticos sobre el uso del protector solar.

«La discusión surge porque la mayoría de las personas aplica protector solar para salir a la calle con la intención de mitigar el impacto de los rayos UV. Sin embargo, muchos de estos productos actúan como una capa que obstruye uno de los principales mecanismos fisiológicos de la piel: la liberación de calor a través de los poros. Entonces, por un lado, se bloquea la piel y, por el otro, se retiene la temperatura corporal», argumentó Gómez, quien recomendó más bien el uso de cremas hidratantes para mantener la frescura de la piel.

MÁS JÓVENES CON CÁNCER DE PIEL

El médico enfatizó además que el cáncer de piel escaló del sexto al primer lugar en diagnósticos oncológicos, y que el perfil de los pacientes ha cambiado. Si antes la edad promedio de detección superaba los 40 años, actulamente se diagnostica con mayor frecuencia en adultos jóvenes, lo que hace crucial la detección precoz.

«Por esta razón, desde hace 14 años realizamos estas jornadas de despistaje totalmente gratuitas en Barquisimeto, donde recibimos a habitantes locales y a pacientes que viajan desde diversas regiones del país. Contamos con un contingente de profesionales con dilatada experiencia que no solo ofrecen diagnósticos preventivos, sino que, de ser necesario, proceden a la extirpación de tumores y facilitan los tratamientos requeridos», destacó el especialista, quien cerró con un llamado a la prevención.

«La piel es el órgano más grande que tiene el ser humano, recubre todo el cuerpo y debemos protegerla, especialmente de exposiciones prolongadas al sol. Estos cuidados deben ser tomados en cuenta sobre todo por trabajadores o personas que realizan sus actividades al aire libre —como pescadores, agricultores, trabajadores de la economía informal, deportistas y motorizados, entre otros— para activar las medidas de prevención», sostuvo.