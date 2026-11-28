En una medida que ha levantado críticas a nivel mundial, los talibanes ordenaron eliminar los nombres propios de las mujeres de los documentos oficiales en la provincia de Balj, en el norte de Afganistán.

Según reseña del diario El País de España, la orden incluye reemplazar el nombre de las mujeres por la denominación «Bibi», un apelativo que significa «abuela» o «anciana».

La disposición incluye registros administrativos y sanitarios e historiales médicos. Es más, se obliga a los funcionarios públicos a dejar de escribir y pronunciar los nombres de las mujeres.

La publicación indica que varios testimonios de mujeres afganas confirman la medida, la cual despertó preocupación entre organizaciones de derechos humanos. Estas advierten sobre un nuevo avance en la política de invisibilización femenina impulsada por el régimen fundamentalista desde su regreso al poder, en agosto de 2021.

Los testimonios recogidos por la activista afgana Lalah Osmany, señalan que la orden no se limita a imponer el término «Bibi». En algunos casos, también identifican a las mujeres con expresiones degradantes asociadas a animales, como «cabra» o «ganado».

La activista denunció que se trata de una práctica que constituye un proceso de deshumanización.

«Esto va mucho más allá de una tradición conservadora. Se trata de un proceso sistemático de deshumanización», advirtió Osmany. La activista, desde Alemania, impulsa iniciativas para defender el derecho de las afganas a conservar su identidad. «El primer paso para deshumanizar a una persona es quitarle su nombre», sostuvo.

Osmany explicó que la eliminación de los nombres propios se inscribe en una tradición cultural arraigada en algunas comunidades afganas. Allí, durante años, se consideró una afrenta al honor de un hombre pronunciar públicamente el nombre de su esposa o de sus hijas.

Por esa razón, muchas mujeres aparecían en documentos familiares identificadas únicamente como «esposa de» o «hija de» un varón. Sus nombres también solían quedar excluidos de las lápidas funerarias y de las invitaciones de boda.

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Sin embargo, organizaciones que defienden los derechos de las mujeres advierten que la nueva disposición representa un salto cualitativo. Ya no se trata solamente de una costumbre social, sino de una prohibición impuesta por las autoridades.

Desde Kabul, una activista identificada con el seudónimo de Karishma confirmó la existencia de la orden. Sin embargo, aseguró que, por el momento, la instrucción, de reciente aplicación, todavía no se cumple de manera generalizada.

TEMEN QUE SE EXTIENDA

Zubaida Akbar, directora del programa para Afganistán de la organización Femena, expresó su temor de que la medida, inicialmente limitada a una provincia, termine extendiéndose al resto del país.

«Los talibanes son muy creativos a la hora de adoptar prohibiciones para las mujeres», señaló Akbar. Ella escribió el veto de los nombres como un «borrado completo de la identidad femenina».

La organización contabilizó más de 144 decretos y disposiciones destinados a restringir los derechos de las afganas desde el retorno de los fundamentalistas al poder.

Entre las prohibiciones figuran la exclusión de las niñas de la educación secundaria a partir de los 12 años y de las mujeres de las universidades. Se suman las fuertes restricciones para acceder al empleo, las limitaciones a su participación en la vida pública y la prohibición de hablar en determinados espacios públicos.

La eliminación de los nombres también podría tener consecuencias concretas sobre la vida cotidiana. Osmany advirtió que utilizar una misma denominación para identificar a decenas de pacientes en hospitales y centros sanitarios podría provocar confusiones en las recetas, los historiales clínicos y los tratamientos médicos.

El riesgo se suma a las restricciones que ya afectan al sistema de salud. Los médicos varones tienen prohibido atender a mujeres en determinadas circunstancias y las afganas enfrentan obstáculos para formarse como profesionales sanitarias. «Una persona sin nombre no puede soñar, no puede poseer bienes, no puede reclamar justicia ni ser recordada en la historia», lamentó la activista.