VIDEO: EEUU anunció otro ataque en el Caribe contra una embarcación, este fue el número de «narcoterroristas» sin vida

Jhoan Melendez
Por Jhoan Melendez
3 Min de Lectura
Foto: Composición

El Departamento de Guerra anunció la noche del sábado un nuevo «ataque cinético letal» en el Caribe contra una presunta embarcación con droga, hecho que dejó un total de tres «narcoterroristas» sin vida.

En su cuenta de X, Hegseth señaló que «por órdenes» del presidente Donald Trump, el Departamento de Guerra concretó el bombardeo contra otro bote. Dijo que este lo operaba «una Organización Terrorista Designada (OTD)».

Subrayó que esta embarcación, al igual que «todos los demás» destruidas, era conocida por los servicios de inteligencia por su «participación en el contrabando de estupefacientes».

«Transitaba por una ruta conocida de narcotráfico y transportaba estupefacientes. Tres narcoterroristas se encontraban a bordo durante el ataque, que se llevó a cabo en aguas internacionales. Los tres terroristas murieron y ningún miembro de las fuerzas estadounidenses resultó herido en el ataque», remarcó el funcionario sobre el ataque.

Compartió también un video donde se apreció el momento exacto en el que la presunta «narcolancha» estalla tras el ataque estadounidense.

«Estos narcoterroristas están introduciendo drogas en nuestro país para envenenar a los estadounidenses en su propia tierra, y no lo lograrán. El Departamento los tratará exactamente igual que tratamos a Al-Qaeda. Seguiremos rastreándolos, localizándolos, buscándolos y eliminándolos», sentenció el secretario.

¿CUÁNTOS MUERTOS HAN DEJADO LOS ATAQUES DE EEUU?

Las fuerzas militares estadounidenses han llevado a cabo al menos 16 ataques letales contra lanchas que supuestamente transportan drogas. Estos han dejado hasta ahora 64 muertos, contando el bombardeo del sábado.

El pasado viernes, el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, acusó a Estados Unidos de «violar el derecho internacional» con sus ataques.

Washington defiende su operativo en el Caribe y Pacífico, asegurando que desde Venezuela se busca inundar de drogas a EEUU. Caracas, mientras tanto, insiste en que este despliegue busca un cambio de régimen en Venezuela.

