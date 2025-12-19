Mundo

Asesinaron a una venezolana en Bélgica de múltiples puñaladas, su expareja lo planificó todo

Una venezolana de 29 años oriunda de Barquisimeto fue asesinada por su pareja, también venezolano, en Amberes, Bélgica.

La víctima respondía al nombre de Betshy Vásquez. Mientras tanto, organismos de seguridad identificaron al presunto autor del crimen como Juan Bautista Lucena Almao de 42 años.

El pasado mes de agosto, Lucena había agredido gravemente a Vásquez, por lo que ella decidió terminar con la relación. En ese momento, la mujer presentó una denuncia formal ante las autoridades de Bélgica, quienes le otorgaron una orden de alejamiento en contra de su expareja.

No obstante, el pasado martes, el hombre rompió la orden de alejamiento y fue hasta su casa en Hoogstraat, Amberes, donde le propinó varias puñaladas con un cuchillo.

Tras cometer el atroz asesinato, el hombre intentó quitarse la vida con el mismo cuchillo con el que atacó a su expareja, pero no lo consiguió y finalmente la policía logró privarlo de libertad.

Actualmente, el homicida venezolano se encuentra internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), bajo custodia policial mientras las autoridades belgas investigan el caso.

La víctima y su agresor tenían una pequeña hija de 6 años de edad. La pequeña hija de Betshy quedó a cargo de su abuela en Bélgica; sin embargo, su familia en Venezuela se encuentra muy preocupada, pues Betshy era el sostén de la familia.

