Aruba y Curazao anunciaron restablecimiento de vuelos con Venezuela, lo que debes saber

Aruba y Curazao confirmaron la reapertura de la frontera con Venezuela y el restablecimiento de los vuelos en las próximas semanas.

El primer ministro de Aruba, Mike Eman, indicó que la reapertura se realizará de manera gradual y por fases, comenzando inicialmente con una frecuencia limitada mientras las autoridades completan las coordinaciones técnicas, administrativas y operativas necesarias.

«Hemos tomado la decisión que el primero de agosto vamos a abrir la frontera en fases con aviones una vez a la semana y con coordinación de un equipo. No sabemos en este momento si la organización de Venezuela está lista para reanudar esta fecha, para que técnicamente se reanuden los vuelos el 1 de agosto», dijo en un video divulgado en redes sociales.

Mientras tanto, la Oficina Comercial de Curazao informó este jueves, a través de una nota de prensa, la reapertura de vuelos directos con Venezuela, específicamente a Barcelona y Maracaibo.

«La reactivación de los vuelos directos facilitará estrechar los vínculos de hermandad entre ambos pueblos, así como el auge del comercio, la actividad turística y las inversiones en áreas clave de la economía. facilitará el reencuentro familiar y el intercambio cultural, al tiempo que promoverá el desarrollo económico», indicó.

«Venezuela siempre ha jugado un papel fundamental en la evolución de Curazao. La reanudación de los vuelos paulatinamente desde los aeropuertos de Barcelona y Maracaibo estrechará los vínculos», añadió

No obstante, no dio detalles de cuándo podrían reactivarse los vuelos.