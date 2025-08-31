Aruba extendió nuevamente restricción de vuelos con Venezuela hasta esta fecha

Las autoridades aeronáuticas de Aruba extendieron la restricción de vuelos desde y hacia Venezuela, medida que finalizaba este sábado 30 de agosto.

La suspensión ahora se extenderá por 90 días adicionales, hasta el 27 de noviembre de 2025, e acuerdo con el NOTAM más reciente emanado desde la isla caribeña bajo administración del Reino de Países Bajos.

Dicha prohibición abarca a vuelos de pasajeros, carga y aviación general y quedó identificada bajo el número de notificación A0479/25 del Aeropuerto Internacional Reina Beatrix de Aruba.

FRONTERAS CERRADAS CON ARUBA DESDE 2019

Esta es una de varias prórrogas consecutivas, ya que la restricción de vuelos comerciales procedentes y hacia Venezuela se estableció desde 2019.

En julio de este mismo año, la restricción se extendió por un mes y medio, finalizando, como se mencionó anteriormente, el 30 de agosto.

La medida impacta de forma directa a la numerosa comunidad venezolana en Aruba, que se estima en unas 17.000 personas. Muchos de ellos mantienen lazos familiares y comerciales con el estado Falcón, ubicado a solo 90 kilómetros de distancia.

LEA TAMBIÉN: EL REINO DE PAÍSES BAJOS FIJÓ POSICIÓN TRAS EL DESPLIEGUE MILITAR DE EEUU EN EL CARIBE

Desde 2020, Aruba exige visa a los ciudadanos venezolanos, lo que ha provocado que muchos intenten llegar a la isla por vía marítima, a pesar de los peligros que esto implica. A pesar de las restricciones, Aruba sigue siendo un destino popular para los viajeros venezolanos, según reseña El Nacional.

La decisión, según el abogado especializado en temas aeronáuticos Guillermo De Armas citado por el portal El Universo, vuelve a complicar las conexiones aéreas entre ambos territorios, afectando principalmente a los venezolanos que residen en la isla.

DECISIÓN DE PAÍSES BAJOS

El primer Ministro de la isla de Aruba, Mike Eman, informó en mayo que mantendrían el cierre de la frontera aérea con Venezuela debido a las preocupaciones que tiene el Reino de los Países Bajos.

«Esta no es una decisión que Aruba pueda tomar de forma independiente», señaló.

«Debemos tener en cuenta la postura del Gobierno neerlandés, especialmente en el contexto de las relaciones internacionales», enfatizó Eman en una entrevista para el diario 24Ora.

Por último, reveló que han mantenido diálogo constante con el gobierno de los Países Bajos para encontrar el momento preciso para reabrir la frontera aérea con Venezuela.