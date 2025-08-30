El Reino de Países Bajos fijó posición tras el despliegue militar de EEUU en el Caribe

El ministro de Defensa del Reino de los Países Bajos, Ruben Brekelmans, aseguró que su país mantendrá la «neutralidad» tras el despliegue militar de los Estados Unidos (EEUU) en el Caribe, el cual el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela ha calificado como «una provocación».

Así lo dio a conocer en una entrevista concedida al periodista Javier Mayorca para el medio Crónicas del Caribe, donde dejó clara la posición de su país a pesar de considerar a EEUU como un aliado.

«Nuestro compromiso es con la estabilidad de la región y la seguridad de nuestras islas caribeñas. El despliegue estadounidense no es una operación conjunta con el Reino (de Países Bajos). Seguimos en contacto estrecho con Washington, pero nuestra posición es de neutralidad», precisó Brekelmans.

En este sentido, reiteró que la nación europea no está involucrada en el despliegue militar desarrollado por EEUU y que no prevé cambiar sus «operaciones regulares en el Caribe».

«Los Estados Unidos son uno de los socios más importantes del Reino en operaciones contra el narcotráfico. Sin embargo, quiero ser claro: este despliegue anunciado es una decisión nacional de EEUU. El Reino (de países Bajos) no está involucrado en absoluto», señaló el ministro.

PODRÍAN REFORZAR SU PRESENCIA MILITAR EN LA REGIÓN «DE SER NECESARIO»

Sin embargo, Ruben Brekelmans no descartó que los Países Bajos refuercen su presencia militar en la región en caso «de ser necesario».

«Si fuera necesario, podríamos enviar capacidades adicionales desde Europa. Hoy en día ya contamos con más de 1.000 efectivos permanentes de Defensa en el Caribe, entre militares y personal civil, con un fuerte enfoque en operaciones marítimas. Esa presencia garantiza la seguridad en tierra, mar y aire», destacó el jefe de la cartera castrense de la nación europea.

Es importante recordar que el Reino de Países Bajos controla administrativamente las islas de Aruba, Bonaire y Curazao, muy cercanas a las costas del occidente venezolano.