Argentina emitió alerta de búsqueda de sicario venezolano liberado por error en Chile tras cometer un asesinato

Las autoridades argentinas emitieron una alerta de búsqueda para localizar a Alberto Carlos Mejía Hernández, el sicario venezolano que fue liberado por error en Chile, luego de presuntamente cometer el asesinato de José Felipe Reyes Ossa, quien era conocido como el “Rey de Meiggs” en el país austral.

La mencionada alerta estuvo a cargo del Ministerio de Seguridad de la provincia argentina de Santa Cruz, tras su polémica liberación y posterior escape de Chile.

Se trata de una operación en coordinación con la policía chilena, donde las autoridades argentinas solicitaron a la comunidad que entregue cualquier información sobre el prófugo.

Recordemos que a Mejía Hernández lo buscan por el homicidio cometido el 19 de junio en la municipalidad de Ñuñoa, en la región Metropolitana de Santiago, según lo reseñado por T13.

CARACTERÍSTICAS DEL SOSPECHOSO

El comunicado oficial detalla que el supuesto sicario venezolano, quien tendría vínculos con el Tren de Aragua, tiene 18 años, una estatura de 1,74 metros, tez morena, cabello negro y un tatuaje en la mano derecha con el rostro del dios Zeus.

Originalmente detenido bajo el nombre falso de Osmar Alexander Ferrer Ramírez, el sicario quedó liberado por error y escapó tras pagar 2,5 millones de pesos para trasladarse al norte de Chile y cruzar a Perú, con la intención de llegar a Venezuela.

Tras análisis de huellas dactilares enviados a Interpol, se confirmó su verdadera identidad como Alberto Carlos Mejía Hernández.

Las fiscalías Occidente y Oriente solicitaron nuevas órdenes de detención y captura internacional con la verdadera identidad del sicario, manteniendo la orden bajo su alias.

Medios argentinos señalan que el sicario venezolano podría estar en la Patagonia trasandina, motivo por el cual se reforzó la cooperación policial entre ambos países.