Anuncian el fin de la atención presencial para apostillar documentos en sedes consulares de Venezuela, esta será la nueva modalidad

Las autoridades venezolanas eliminaron por completo la atención en persona para gestionar la legalización y apostilla de documentos públicos en sus sedes diplomáticas, por lo que ahora se realizarán a través de los canales digitales, según informó este sábado la Embajada de Venezuela en España.

La medida obliga a los migrantes a gestionar todos los procedimientos exclusivamente a través de internet.

El Servicio Autónomo de Registros y Notarías (Saren), junto a la Cancillería, habilitaron la función «Apostilla otros entes» para procesar los papeles emitidos por distintas instituciones públicas sin tener que acudir a una cita en el sistema tradicional.

Esta nueva herramienta unifica los trámites en una sola web para evitar que los usuarios tengan que navegar entre diferentes portales del Estado.

Para iniciar la solicitud, la persona debe ingresar a la página de Trámites en Línea con su usuario y clave habituales y presionar la opción del nuevo módulo.

El sistema pide registrar la información detallada del documento y seleccionar el país adonde irá destinado. Si el trámite pertenece a un menor de edad, el usuario debe incluir los datos del representante legal.

El usuario debe subir el archivo en formato PDF, colocar su número de cédula o pasaporte y revisar muy bien toda la información antes de enviar la solicitud.

Aviso importante para nuestros connacionales en el Reino de España 🇻🇪🇪🇸 pic.twitter.com/GUHmDGSVNt — Embajada de Venezuela en España (@EmbaVEespana) November 7, 2026

Al terminar, la plataforma emite una planilla de pago que se puede cancelar por banca en línea o Pago Móvil. El costo varía según el documento y la persona tiene 10 días para la transacción.

El solicitante podrá monitorear el avance del trámite en la misma página y recibirá la apostilla en formato digital apenas la Cancillería apruebe el requerimiento.

Dicha medida complementa otros cambios recientes en el sistema, como la modalidad de Solicitud de Legalización Internacional activada en julio para países fuera del Convenio de La Haya.