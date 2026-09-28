Amnistia Internacional se refirió a Venezuela y espera que los cambios en el país no sean ‘superficiales’

La secretaria general de Amnistía Internacional (AI), Agnès Callamard, aseguró que «los mecanismos de represión» en Venezuela «no han cambiado», a pesar de los avances registrados desde la captura de Nicolás Maduro, ocurrida en Caracas el 3 de enero tras la intervención de los Estados Unidos.

En una entrevista concedida a la agencia de noticias EFE en Bogotá (Colombia), Callamard reconoció que en el último medio año hubo algunos «avances» en materia de derechos humanos, pero alertó sobre el riesgo de que esos cambios sean «superficiales».

«Nuestro análisis es que ha habido algunos avances: han liberado a algunas personas que estaban detenidas. Pero nuestra principal preocupación es que los mecanismos de represión no han cambiado: son las mismas personas, las mismas leyes, las mismas instituciones, la misma policía: nada ha cambiado», denunció.

La dirigente de AI subrayó que todo lo que hacía sistemática la represión en el país permanece intacto. Según indicó, su organización no ha visto que el gobierno de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, dé pasos suficientes para atacar «estos mecanismos de represión tan profundamente arraigados».

Callamard valoró las liberaciones y el regreso de algunas personas al país, aunque expresó su inquietud por la fragilidad de esos logros.

«Celebramos el hecho de que la gente haya sido liberada. Es un cambio formidable, particularmente para ellos y sus familias. Nosotros celebramos el hecho de que algunas personas estén regresando a Venezuela, pero estamos preocupados de que sea algo muy superficial que puede ser revertido muy rápido», expresó.

Tras la captura de Maduro, Rodríguez anunció un proceso de excarcelaciones que se ha prolongado durante todo el año e impulsó una ley de amnistía que benefició a más de 8.000 personas, según gobierno, aunque la mayoría ya gozaba de libertad restringida.

«Desde el punto de vista de AI, celebramos las pocas medidas que se han tomado desde la detención de Maduro, pero nos preocupa mucho que la punta del iceberg se pueda ver un poco mejor, pero hay un iceberg de represión muy profundo que no está cambiando», insistió Callamard.

CASO NICOLÁS MADURO

Maduro enfrenta en Estados Unidos cargos que incluyen conspiración para la importación de cocaína y posesión de ametralladoras y artefactos destructivos, en una trama de narcoterrorismo y corrupción que, según la acusación, abarca más de dos décadas.

Sobre su situación judicial, la secretaria general fue tajante: «En este momento, (Maduro) se enfrenta a jueces en Estados Unidos en condiciones que equivalen a un secuestro. Eso no es justicia para el pueblo de Venezuela».

Para Callamard, Maduro debe responder en Venezuela por los «crímenes de lesa humanidad» que cometió contra su población, algo que consideró difícil que ocurra en territorio estadounidense.

«La justicia para el pueblo consiste en que él rinda cuentas por los crímenes que cometió contra el pueblo de Venezuela. Tampoco hay indicios de que eso vaya a suceder», añadió.