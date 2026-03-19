VIRAL: Alcalde de Madrid sufrió inesperado incidente, una paloma le defecó en la cabeza en pleno discurso

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, vivió un momento sumamente incómodo luego de que una paloma le defecara en la cabeza en pleno discurso.

Martínez estaba pronunciando un discurso con motivo de la inauguración del monumento a los caídos por la libertad de expresión, una obra realizada por el escultor Rafael Canogar para recordar a los periodistas fallecidos en el ejercicio de la profesión, cuando pasó lo impensado.

En un video que rápidamente se ha hecho viral se puede ver como el excremento de la paloma le cae sobre el cabello y el alcalde lo agarra con la mano al intentar tocar qué era lo que le había caído.

«No podía pasar otra cosa que una paloma tuviera la feliz ocurrencia en este momento de aterrizar sobre el corte de pelo que me hice ayer», dijo entre risas.

Una paloma defecó sobre la cabeza del Alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, quien dijo que eso trae buena suerte.#España #Almeida #Madrid pic.twitter.com/B8HNLH9y4s — Noticias En Desarrollo (@NEndesarrollo) March 18, 2026

«Cuando yo digo que el periodismo es una profesión de riesgo… Es que hasta los que no somos periodistas corremos el riesgo, estando con vosotros, de que nos suceda cualquier cosa», añadió el alcalde.

Finalmente, siguió tomándose el incidente con humor. «Dicen que esto trae buena suerte», concluyó.