VIDEO: Al menos seis muertos tras la caída de una avioneta en el centro de México

La caída de una avioneta cerca del Aeropuerto Internacional de Toluca (AIT), en el Estado de México, dejó un saldo provisional de al menos seis muertos, informó este lunes Protección Civil estatal.

En una publicación en redes sociales, Protección Civil notificó el saldo «preliminar» de seis fallecidos en el accidente que sufrió un jet privado con matrícula XA-PRO, que salió de Acapulco, en el estado de Guerrero, hacia la ciudad de Toluca, donde ocurrió el accidente mortal, a 65 kilómetros de la capital mexicana.

Las autoridades no confirmaron la identidad de las víctimas mortales, pero notificaron que de las personas presentes en dicha avioneta, ocho eran pasajeros y los dos restantes eran la tripulación.

Por el momento se desconocen las causas de la caída de la aeronave, que provocó un incendio que ya está controlado por los servicios de emergencias estatales, centrados en realizar labores de enfriamiento y remoción.

En el operativo participan bomberos, así como efectivos del Servicio de Emergencias del Estado de México (SUEM), agentes de seguridad municipales o efectivos de la Guardia Nacional.

Pese a que el fuego está controlado, las autoridades instaron a la población a no acercarse a la zona y mantenerse informada por canales oficiales.

🇲🇽 | URGENTE: Avioneta con 10 personas a bordo se estrella contra edificio en Toluca, al oeste de Ciudad de México. Mueren todos los ocupantes, según informes. pic.twitter.com/T26bKnZbRw — Alerta News 24 (@AlertaNews24) December 15, 2025

Más tarde, la Fiscalía General de la República (FGR), a través de su Fiscalía Federal en el Estado de México, informó en un comunicado que abrió una investigación por los hechos ocurridos.

La institución indicó que envió al lugar agentes del Ministerio Público Federal (MPF), peritos especializados y agentes de la Policía Federal Ministerial (PFM), de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), a fin de colaborar en todo momento con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y dijo que «coadyuvará en la investigación y procederá conforme a derecho».

AGENCIA EFE