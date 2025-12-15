VIDEO VIRAL: La bochornosa tángana entre diputados en pleno Congreso de la Ciudad de México +Jalones de pelo

Momentos de casos se vivieron en la tarde de este lunes en el Congreso de la Ciudad de México, capital del país norteamericano, producto de una gran pelea entre diputados oficialistas y opositores.

Los hechos se dieron durante una discusión en el Congreso sobre la desaparición del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de la capital (InfoCDMX).

De acuerdo a medios internacionales, el conflicto comenzó cuando diputados del Partido Acción Nacional (PAN) tomaron la tribuna del Congreso. Su objetivo era frenar la discusión, al acusar a parlamentarios de Morena de modificar acuerdos preestablecidos.

Sí, es el Congreso de CDMX en el siglo XXI. Así la pelea durante la discusion del dictamen que desaparece el Instituto de Transparencia de la capital. pic.twitter.com/ESz8hSPWh0 — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) December 15, 2025



«No nos vamos a mover», manifestó la diputada Daniel Álvarez mientras que su bancada rodeaba la tribuna. Con el paso de los minutos, la situación escaló y se desató el caos en el Congreso de la capital mexicana.

BATALLA DEL CONGRESO

En redes sociales se viralizaron varios videos de los incidentes en el Congreso. En las imágenes se puede a los diputados gritando y empujándose, para luego pasar a golpes entre ambos partidos políticos.

🗳📌 CAOS, AGRESIONES Y JALONES DE PELO EN EL CONGRESO CDMX La sesión del Congreso de la Ciudad de México terminó suspendida. Diputadas y diputados del PAN tomaron la tribuna para frenar un cambio de Morena al dictamen que redefine el órgano de transparencia local. El reclamo… pic.twitter.com/bdTpcu4bH7 — Juan Ortiz 🗳️👁‍🗨 (@Juan_OrtizMX) December 15, 2025



El caos aumentó rápidamente y hasta se registraron forcejeos entre la mesa directiva del Congreso. Asimismo, hay reportes de que la diputada Claudia Pérez, del PAN, resultó herida y requirió atención médica.

Como era de esperar, la directiva del Congreso declaró un receso indefinido de la sesión. Aunque reportes extraoficiales indican que la discusión podría continuar en una sede alterna, todavía no hay un pronunciamiento oficial.