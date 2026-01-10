Al menos seis fallecidos en Mississippi tras tres tiroteos perpetrados por el mismo atacante, que está bajo custodia

Al menos seis personas fallecieron la noche del viernes en una serie de tres tiroteos perpetrados en Mississippi por el mismo atacante en diversos puntos de la ciudad, informó la Oficina del Sheriff del Condado de Clay.

«Lamentablemente, esta noche hemos enfrentado una tragedia en nuestra comunidad», dijo el sheriff del condado de Clay, Eddie Scott. Lo hizo en una publicación en Facebook sobre los tiroteos. Además, reveló que el pistolero está bajo custodia.

Con exactitud, los tiroteos ocurrieron en West Point, cerca de la frontera con Alabama. Scott luego comentó a NBC News que los disparos se cobraron la vida de al menos seis personas. Incluso, dijo que algunas de ellas estaban relacionadas con el atacante.

Las autoridades no dieron ninguna otra información sobre el tiroteo ni dieron detalles de las identidades de las víctimas fatales de Mississippi. Además, el sospechoso de la tragedia, cuyo nombre tampoco se dio a conocer, está bajo custodia y no existe amenaza adicional para la comunidad, según Scott.

«Les pido que incluyan a nuestras víctimas y a sus familias en sus oraciones. Las fuerzas del orden están ocupadas investigando y publicarán una actualización tan pronto sea posible», acotó el oficial.

OTRO TIROTEO

Este hecho ocurrió solo dos días después de que tuviera lugar un tiroteo en el estacionamiento de una iglesia mormona en Salt Lake City, en Utah. Este hecho dejó al menos dos personas muertas y seis heridas.

El ataque se produjo el miércoles por la noche mientras en el interior del templo se celebraba un funeral. Dicha situación generó momentos de pánico entre los asistentes y obligó a la rápida intervención de la policía y los equipos de emergencia.

El Departamento de Policía de Salt Lake City identificó a las víctimas del tiroteo como Sione Vatuvei, de 38 años, y Vaea Tulikihihifo, de 46 años.