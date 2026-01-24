Mundo

Al menos 61 fallecidos y más de 100 heridos por fuertes lluvias y nieve en Afganistán

Caraota Digital
Por Caraota Digital
3 Min de Lectura
3 Min de Lectura
Al menos 61 fallecidos y más de 100 heridos por fuertes lluvias y nieve en Afganistán
Foto: EFE / EPA / SAMIULLAH POPAL

(EFE).- Al menos 61 personas han muerto y más de 100 resultaron heridas en Afganistán a causa de las intensas lluvias y nevadas de los últimos tres días, informaron este sábado las autoridades talibanas.

“Las cifras iniciales de víctimas y daños causados por las nevadas y las lluvias en los últimos tres días indican 61 fallecidos, 110 heridos y 458 viviendas parcial o completamente destruidas”, afirmó la Autoridad Nacional de Gestión de Desastres de Afganistán (ANDMA), dirigida por los talibanes, en un comunicado emitido este sábado.

Leer Más

EN VIDEO | Mujer que fue declarada muerta "resucitó" en pleno velorio
Siete días después, falleció la mujer que «resucitó» en su propio velorio
Claudia Sheinbaum pide «juicio justo» para Nicolás Maduro en EEUU tras su captura
En España: Juzgan a venezolano que abusó de su hija de 12 años

El temporal, que desde hace varios días golpea numerosas provincias afganas, ha provocado importantes pérdidas humanas y materiales.

Las autoridades advirtieron de que el balance podría aumentar a medida que los equipos continúan evaluando las zonas afectadas.

“Estas cifras son preliminares y el proceso de inspección y evaluación por parte de los equipos de la ANDMA sigue en curso en distintas regiones, por lo que es posible que se produzcan cambios”, añade el comunicado.

LEA TAMBIÉN: LOS VIDEOS DEL CICLÓN HARRY QUE MANTIENEN EN MÁXIMA ALERTA A ITALIA, OCASIONÓ OLAS DE HASTA 10 METROS

Los talibanes aseguran que las operaciones de emergencia y ayuda humanitaria continúan, en un país con escasa capacidad para responder a desastres de esta magnitud.

En este contexto de emergencia, la agencia de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) advirtió el viernes de que la llegada del invierno en el país y las temperaturas bajo cero ponen en riesgo de muerte a unos 270.000 niños, convirtiendo la crisis humanitaria en una catástrofe, especialmente en las zonas devastadas por los recientes terremotos.

La agencia subrayó que las fuertes nevadas agravan la situación de miles de familias que, tras los sismos del año pasado que dejaron más de 2.200 muertos, se ven obligadas a sobrevivir en tiendas de campaña improvisadas, lo que dispara el peligro de hipotermia y enfermedades respiratorias graves entre los menores.

Afganistán es un país montañoso y altamente vulnerable a fenómenos meteorológicos extremos, donde las lluvias intensas y las nevadas suelen provocar inundaciones, avalanchas y el colapso de viviendas, especialmente en zonas rurales y montañosas, donde la población es más vulnerable y el acceso a servicios de emergencia es limitado. EFE

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

Fingió ser trabajador de aerolíneas para poder viajar gratis por años, así pudo engañar a todos
EEUU
Oposición insta al Gobierno venezolano a publicar "listado detallado" de 626 excarcelados
Oposición insta al Gobierno venezolano a publicar «listado detallado» de 626 excarcelados
Venezuela
CON SELLO VENEZOLANO: La reacción viral del hijo de Chayanne tras semanas sin ver a su familia por su participación en un reality
Caraota Show