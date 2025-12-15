Mundo

Air Europa amplía hasta el 31 de diciembre la suspensión de operaciones con Venezuela

(EFE).- La aerolínea española Air Europa también amplió hasta el 31 de diciembre la suspensión de sus vuelos entre Madrid y Caracas, inicialmente cancelados hasta el día 19.

La compañía española informó en su cuenta de X de esta nueva suspensión, con la que la que se suma a las aerolíneas Iberia y Plus Ultra, que ya habían anunciado la cancelación de las operaciones hacia o desde Venezuela hasta, al menos, el próximo 31 de diciembre.

Air Europa explica en su web que los pasajeros que tengan vuelos hacia o desde Caracas en enero de 2026 pueden también cambiar sus billetes de forma gratuita hasta el 31 de marzo del año próximo.

La tensa situación en la zona de la capital venezolana y el Caribe sur llevaron a las autoridades aeronáuticas norteamericanas a recomendar no sobrevolar esas áreas y también la Agencia Española de Seguridad Aérea (AESA) emitió una advertencia en el mismo sentido, que, por el momento, está vigente hasta final de mes.

Aerolíneas venezolanas aumentan sus vuelos internacionales tras ola de cancelaciones
Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar / Archivo

Las tres compañías que operan entre España y Venezuela tienen suspendida su licencia por orden del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) venezolano, que canceló igualmente los permisos a TAP (Portugal), Avianca (Colombia), Gol (Brasil), Latam Colombia y Turkish Airlines (Turquía).

La crisis de conectividad aérea en Venezuela se da en medio de las crecientes tensiones entre Caracas y Washington, tras el despliegue militar estadounidense en el Caribe.

