La aerolínea dominicana de bajo costo Arajet anunció vuelos desde Santo Domingo, capital de República Dominicana, hacia Caracas y Valencia. La ruta iniciará en abril del próximo año y tiene descuentos.

Arajet Airlines informó en sus redes sociales sobre los vuelos con Venezuela. «¡Se nos antojó una reina pepiada… pero en Venezuela! Y ahora estamos más cerca de cumplir ese antojo», dijo en el anuncio de la frecuencia.

Los vuelos comenzarán el 1 de abril del próximo año y serán realizados por un Boeing 737 MAX 8. Esta nueva ruta de Arajet ampliará las operaciones de conexión aérea, abriendo nuevos enlaces aéreos con Caracas y Valencia.

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La ruta Santo Domingo-Caracas contará con vuelos los lunes, miércoles, jueves y viernes. Despegará a las 8:20 de la mañana y aterrizará a las 10:15 en Maiquetía, mientras que saldrá de Venezuela a las 11:45 y arribará a República Dominicana a la 1:40 de la tarde.

En el caso de los vuelos entre Santo Domingo y Valencia, habrá operaciones los lunes, miércoles y jueves. En cambio, la ruta inversa se llevará a cabo los martes, jueves y viernes.

PROMOCIÓN DE LOS VUELOS

Para impulsar la venta de boletos, Arajet activó una promoción de hasta el 30% en los vuelos con Venezuela. Para ello, tan solo tendrá que usar los códigos «HOLACCS para Caracas y HOLAVLN para Valencia».

«Códigos promocionales válidos para obtener hasta 30% de descuento sobre tarifa base en los paquetes Classic, Comfort y Extra. Impuestos, tasas y cargos no incluidos. Sujeto a disponibilidad», acotó Arajet.

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Venezuela ha reactivado la conectividad aérea internacional en los últimos meses. Arajet es tan solo una de las aerolíneas que estableció operaciones con el país, mientras se suman vuelos hacia América, Europa y hasta Asia.