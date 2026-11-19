El gobierno de Guyana confirmó este jueves que ha tenido conversaciones con Estados Unidos sobre el conflicto fronterizo en el territorio Esequibo, luego de filtraciones sobre un rol de la Casa Blanca como mediadora en la disputa.

Robert Persaud, ministro de Relaciones Exteriores de Guyana, publicó en horas de la mañana un breve comunicado. Desde un principio, confirmó conversaciones con agentes del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre el Esequibo.

«Se abordó el tema de la controversia fronteriza entre Guyana y Venezuela», indicó Persaud en el comunicado. Sin embargo, subrayó que todo se enfocó en «en el fallo pendiente de la Corte Internacional de Justicia (CIJ)».

Según la versión de Guyana, Estados Unidos se limitó a «reafirmar el apoyo» al proceso ante la CIJ. Aunque Venezuela ha enviado una defensa, insiste en desconocer la competencia de la Corte y apegarse al Acuerdo de Ginebra de 1966.

GUYANA CONFÍA EN EEUU

En medio de filtraciones y especulaciones sobre un cambio en la postura de la Casa Blanca respecto al conflicto por el Esequibo, Guyana manifestó su confianza en el apoyo de Estados Unidos en este tema.

«Esto se ha visto reflejado en declaraciones públicas y privadas», indicó el ministro. «Guyana ha recibido la garantía del Gobierno de los Estados Unidos de que nada ha cambiado desde entonces», concluyó el comunicado.

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https://t.co/vXNW1D3zID — Robert M Persaud (@PersaudRobert) November 19, 2026



El pronunciamiento de Guyana se dio horas después de una noticia de la agencia Reuters, que reveló un supuesto rol de Estados Unidos como mediador en el conflicto tras una petición de la presidenta interina, Delcy Rodríguez.

Así lo reveló Jeremy Lewin, exjefe de política del Departamento de Estado. Con el visto bueno de la Casa Blanca, habría encabezado unas conversaciones «preliminares y confidenciales» con Guyana.

Lewin le habría sugerido a Persaud considerar ceder parte del Esequibo, durante una reunión en Washington D. C. en septiembre. La propuesta habría tomado por sorpresa al gobierno de Georgetown, producto del cambio de postura de Estados Unidos.