Venezolana en Chile falleció después de que su expareja le cayó a martillazos

Por Carlos Ramiro Chacín
Una migrante venezolana de 30 años, llamada Rosannys Calle, murió en un brutal ataque perpetrado por su expareja en la ciudad de Arica, Chile. El crimen conmocionó a la comunidad venezolana en el país.

Los hechos se remonta hasta el sábado en la noche, en la habitación donde Rosannys vivía alquilada en la calle Salvo. El cadáver de la venezolana, madre de dos hijos, tenía múltiples signos de violencia.

Detectives de la Brigada de Homicidios y funcionarios del Laboratorio de Criminalística de la Policía de Investigaciones (PDI) se presentaron en la escena del crimen y pusieron en marcha las pesquisas sobre el caso de Rosannys.

De acuerdo a medios chilenos, la principal hipótesis es que Rosannys murió producto de fuertes golpes en la cabeza. En tal sentido, los detectives sospechan que su expareja la atacó con un martillo.

FEMICIDIO DE ROSANNYS

El Equipo Contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) del Ministerio Público se encargó de las investigaciones. La principal línea apunta a un femicidio y el principal sospechoso es la expareja de Rosannys.

El hombre, un ciudadano chileno, fue detenido poco después del crimen y se mantiene en prisión preventiva mientras avanzan en las averiguaciones del caso. Las autoridades no han detallado su identidad.

La PDI hizo las pesquisas en la escena del crimen. Foto: Archivo

Fuentes cercanas a la víctima afirmaron que Rosannys había recibido amenazas de muerte de parte de la mujer que tenía una relación con su expareja. Se desconoce si esta persona está vinculada con el crimen.

