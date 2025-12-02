30 migrantes, entre ellos venezolanos, burlaron control fronterizo entre Chile y Perú: Aprovecharon el cambio de turno

Aproximadamente 30 migrantes, entre ellos venezolanos, habrían ingresado a Perú, provenientes de Chile, a pesar de las fuertes restricciones que hay en la frontera con el despliegue de organismos de seguridad para evitar este tipo de situaciones.

Aparentemente, los migrantes aprovecharon el cambio de turno de los funcionarios policiales para burlar los controles en la vía donde regularmente ingresan vehículos en el complejo fronterizo de Santa Rosa en Tacna.

Medios locales informaron que la mayoría de los migrantes estaban en condición de indocumentados y en el grupo había niños, mujeres y hombres.

Informes desde la zona fronteriza indican que 30 efectivos de la Policía Nacional y 50 integrantes del Ejército del Perú resguardan el complejo fronterizo de Santa Rosa. No obstante, estos migrantes habrían analizado brechas de seguridad durante los cambios de turno.

Esto ocurre pocas horas después de que los gobiernos de Chile y Perú acordaran este lunes realizar patrullajes conjuntos en la frontera para «fortalecer la capacidad de respuesta operativa y la cooperación policial», en medio de la creciente llegada de migrantes.

Tanto el comunicado de la parte peruana, como el de la chilena, señalaron que se busca trabajar sobre la base de un «diagnóstico compartido» y orientar esfuerzos hacia la formulación de «soluciones prácticas y efectivas» en un trabajo articulado por el comité y dirigido por viceministros y subsecretarios.

No obstante, ninguno de los dos países detallaron las acciones concretas respecto a cómo solucionar el tránsito de los migrantes, muchos de los cuales buscan regresar a Venezuela.