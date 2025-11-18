EEUU

«Yo hablo con todo el mundo»: Trump sigue dispuesto para conversar con Maduro

Angel David Quintero
Por Angel David Quintero
2 Min de Lectura
2 Min de Lectura

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, volvió a mencionar la posibilidad de iniciar un diálogo con Nicolás Maduro.

Durante una rueda de prensa, un reportero le preguntó si ya había conversado con Maduro, a lo que el mandatario estadounidense respondió: «No».

Leer Más

«Eres un inmigrante ilegal»: Mujer insultó al dueño de una pizzería por tener la televisión en español en EEUU
Enfermera siniestra acabó con la vida de su propia madre en un hospital de EEUU: Esta fue su insólita razón
Opositores a Trump exigen cuentas al Departamento de Justicia de EEUU por operativos en el mar Caribe

«Él quiere hablar, sí. Estoy dispuesto a hablar. Yo hablo con todo el mundo», añadió, al tiempo que recalcó que aún no han tenido ningún diálogo. «Él quiere hacerlo», comentó.

En esta línea, hizo énfasis en las malas relaciones diplomáticas que han tenido ambos países en los últimos años. «Nos trataron muy mal. Mandaron a toda su población carcelaria a los Estados Unidos y los estamos sacando rápidamente».

LEA TAMBIÉN: RICHARD GRENELL RESPALDÓ POSIBLE DIÁLOGO DE TRUMP CON MADURO: «NO CREO QUE SEA UNA POSICIÓN DÉBIL»

Asimismo, volvió a responsabilizar al gobierno de Nicolás Maduro por el narcotráfico hacia su país. «Envía drogas a Estados Unidos y otras cosas».

«Nos trató mal», insistió.

Por otra parte, Trump volvió a rechazar la gestión del expresidente Joe Biden y cómo abordó la crisis en Venezuela. «Estaba tratando con un mal presidente y se salió con la suya. Ahora creo que tenemos las fronteras más seguras del mundo».

«Nadie entra a menos que lo haga legalmente», concluyó el mandatario estadounidense.

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

En una votación casi unánime de 427 votos a favor y solo uno en contra, la Cámara de Representantes de Estados Unidos dio luz verde este martes, 18 de noviembre, a un proyecto de ley que obliga al Departamento de Justicia a divulgar todos los documentos relacionados con la investigación sobre Jeffrey Epstein, el financiero acusado de explotación y abuso sexual de menores que falleció en prisión en 2019.  
Votación unánime: Cámara de Representantes aprobó divulgar archivos de Jeffrey Epstein
EEUU
La brutal golpiza con un tubo que dio desalmado a su hija en Bolívar, le causó múltiples contusiones
Sucesos
La maestra Debra McGillem, de 49 años, quien impartía clases de lengua y literatura en la Angola High School, en Indiana (EEUU), terminó detenida luego de que dos alumnos consumieran gomitas con THC —el componente psicoactivo del cannabis— creyendo que se trataba de simples caramelos.  
Niños terminaron intoxicados al comer gomitas con marihuana que eran de su maestra
EEUU