«Yo hablo con todo el mundo»: Trump sigue dispuesto para conversar con Maduro

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, volvió a mencionar la posibilidad de iniciar un diálogo con Nicolás Maduro.

Durante una rueda de prensa, un reportero le preguntó si ya había conversado con Maduro, a lo que el mandatario estadounidense respondió: «No».

«Él quiere hablar, sí. Estoy dispuesto a hablar. Yo hablo con todo el mundo», añadió, al tiempo que recalcó que aún no han tenido ningún diálogo. «Él quiere hacerlo», comentó.

En esta línea, hizo énfasis en las malas relaciones diplomáticas que han tenido ambos países en los últimos años. «Nos trataron muy mal. Mandaron a toda su población carcelaria a los Estados Unidos y los estamos sacando rápidamente».

Asimismo, volvió a responsabilizar al gobierno de Nicolás Maduro por el narcotráfico hacia su país. «Envía drogas a Estados Unidos y otras cosas».

«Nos trató mal», insistió.

Por otra parte, Trump volvió a rechazar la gestión del expresidente Joe Biden y cómo abordó la crisis en Venezuela. «Estaba tratando con un mal presidente y se salió con la suya. Ahora creo que tenemos las fronteras más seguras del mundo».

«Nadie entra a menos que lo haga legalmente», concluyó el mandatario estadounidense.