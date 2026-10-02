¿Y ahora qué? El dilema legal de Christa Pike, la mujer que sobrevivió la inyección letal: su estado es crítico

Christa Pike, de 50 años, iba a convertirse este miércoles en la primera mujer ejecutada en Tennessee (EEUU) en dos siglos, pero sobrevivió a la inyección letal y se encuentra hospitalizada en estado crítico, según informó su defensa.

Después de tres décadas en el corredor de la muerte, la ejecución con inyección letal derivó en la administración de dos dosis y, luego, en un traslado de urgencia a un centro médico para recibir «atención médica vital».

Randall Spivey, uno de los abogados de Pike, declaró este jueves por la tarde que ella se encuentra «en estado crítico», de acuerdo con lo reseñado por CNN y otros medios.

«No tenemos información sobre su pronóstico ni muchas noticias sobre su estado de salud por el momento, pero sí sabemos que está viva», agregó.

SIN PRECEDENTES

Expertos en pena de muerte en Estados Unidos han señalado que el caso de Pike no tiene antecedentes. De hecho, el protocolo estatal ni siquiera especifica con claridad qué debe ocurrir si un recluso permanece con vida tras una segunda dosis letal.

A Pike se le administraron dos dosis de pentobarbital. Su equipo legal afirmó que el fármaco no logró detener su ritmo cardíaco y que todavía se la podía oír respirar e incluso roncar luego de recibirlas.

VERSIONES ENFRENTADAS

El Departamento Correccional de Tennessee informó que se «siguió cada paso del protocolo de ejecución legal y establecido del estado, aprobado por la Fiscalía General».

Los abogados de Pike, en cambio, sostuvieron que las preocupaciones que tenían sobre este método de ejecución «resultaron ser ciertas».

PIDEN CLEMENCIA AL GOBERNADOR

Por tanto, la defensa instó al gobernador de Tennessee, Bill Lee, quien había rechazado una solicitud de clemencia a principios de la semana, a anular la sentencia de muerte.

«Tras haber soportado más de 20 años de confinamiento solitario y un intento completo de matarla mediante inyección letal, Christa ha sufrido un castigo mayor que cualquier otra persona en la historia de la pena de muerte estadounidense. El gobernador debe conmutarle la sentencia a Christa ahora mismo», dijo Spivey.

Pike fue condenada a muerte en 1996, cuando tenía 18 años, por un caso que conmovió a la sociedad estadounidense: ella y su novio de entonces, Tadaryl Shipp, golpearon y torturaron hasta la muerte a Colleen Slemmer, de 19 años.

¿QUÉ HACER AHORA?

Que una ejecución sea calificada de «fallida», es decir, que se desvíe del protocolo oficial, no es inusual. Lo verdaderamente raro es que fracase por completo, explicó Austin Sarat, profesor del Amherst College y autor de varios libros sobre la pena de muerte y la inyección letal.

«Los casos en los que las personas sobreviven a una ejecución crean un verdadero dilema para el sistema legal. ¿Y ahora qué?», señaló Sarat.

Sin embargo, el académico agregó que existen algunos precedentes legales en Estados Unidos que han permitido volver a ejecutar a reclusos que sobrevivieron a un primer intento de pena capital. Pero el detalle, es que Pike está con vida luego de dos.