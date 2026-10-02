Detuvieron a una venezolana tras acudir a su cita migratoria en Florida, tiene dos hijos

Una madre venezolana fue detenida tras presentarse de manera voluntaria a una cita migratoria en Florida, Estados Unidos.

La ciudadana acudió junto a su representante legal con la intención de avanzar en su solicitud formal de asilo. Por lo tanto, la repentina medida de las autoridades fronterizas inició una compleja batalla legal que mantiene en vilo a sus parientes cercanos.

La afectada responde al nombre de Eliane Lizette Parada Castillo, quien es madre de dos niños pequeños de apenas tres y cuatro años de edad. El cónyuge de la víctima relató que la mujer esperaba cumplir con un trámite de rutina dentro de las instalaciones del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS).

Sin embargo, funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) llegaron de imprevisto al lugar para asumir su custodia inmediata tras alegar que su caso previo había sido desestimado. Además, los uniformados ordenaron su traslado urgente hacia un recinto penitenciario en el estado de Luisiana.

LA FALTA DE RESPUESTA ANTE LAS SOLICITUDES DE FIANZA

Según reseñó Univision, la defensa de la familia introdujo un recurso constitucional de habeas corpus desde el pasado 4 de mayo para cuestionar la validez del arresto.

A pesar de haber transcurrido casi cinco meses desde el inicio del trámite judicial, los tribunales competentes no han emitido una resolución técnica definitiva sobre la petición. En consecuencia, el grupo familiar denunció el silencio administrativo que impide fijar un monto para que la mujer afronte el proceso migratorio en libertad condicional.

El esposo de Eliane defendió la conducta de su pareja asegurando que ella contaba con una licencia de conducir. Además, un permiso de trabajo vigentes en la nación norteamericana. Por consiguiente, los allegados exigen celeridad procesal para mitigar los graves daños psicológicos que sufren los infantes debido a la prolongada ausencia materna.