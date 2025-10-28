EEUU

VIRAL: Zoe, la cachorrita que quedó atrapada entre enormes piedras en California y fue rescatada

Por Luis Alfredo Ledezma
3 Min de Lectura
Bomberos rescataron a una perrita de tres meses que quedó atrapada entre dos grandes rocas / Captura de video

En la localidad de Ramona, en California (EEUU), una escena conmovedora capturó la atención de miles de personas: una cachorra de raza Gran Pirineo, llamada Zoe, fue rescatada tras quedar atrapada entre dos enormes rocas en la propiedad de su dueña. 

De acuerdo con lo reseñado con las autoridades, el incidente ocurrió mientras la pequeña Zoe, de apenas tres meses, exploraba el terreno y se deslizó por una estrecha grieta, quedando inmovilizada.

La angustia de la familia fue inmediata, al no poder liberarla por sus propios medios.  

Ante la desesperación, los dueños de Zoe solicitaron ayuda al Departamento de Bomberos de Ramona, quienes acudieron rápidamente junto a un equipo de rescate técnico especializado.  

Afortunadamente, los bomberos de la Unidad USAR 12 de Deer Springs y la Unidad de Motores 82 de Ramona llegaron al lugar con el equipo técnico necesario para salvar a la perrita.  

El operativo requirió herramientas precisas para separar las rocas sin causar daño a la cachorra. En concreto, emplearon bolsas de aire neumáticas, para así crear el espacio suficiente para rescatarla. 

Sin dudas, la coordinación entre los rescatistas resultó clave para evitar que el animal sufriera lesiones. Tras varios minutos de trabajo meticuloso, Zoe fue liberada sana y salva.  

El video del rescate, difundido por medios locales y redes sociales, muestra el momento exacto cuando los bomberos logran extraer a Zoe. La misma aparece visiblemente asustada, pero ilesa.  

Las imágenes han generado una ola de reacciones positivas, destacando la dedicación del equipo de emergencia y el alivio de la familia.  

Zoe, el cachorro atrapado entre dos rocas en California / Cortesía: Cal Fire a través de Storyful

«¡Nos alegra mucho que esta situación tan difícil haya tenido un final feliz para todos los involucrados!». Así lo escribió Cal Fire, señalando que Zoe fue devuelta a salvo «con la cola en movimiento y muy animada». 

«Sus dueños, preocupados, intentaron atraerla, pero rápidamente se dieron cuenta de que necesitaban ayuda. Llamaron a la comisaría, que les dio nuestro número para pedir ayuda», dijo Fort Wayne Animal Care & Control en Facebook, describiendo el rescate como «toda una aventura».

Zoe luego de ser rescatada / Cortesía: Cal Fire a través de Storyful
