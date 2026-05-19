VIRAL Y POLÉMICO: candidata al Congreso de EEUU dice que es una «zorra con clase» y publicó videos bailando ‘twerking’

Un video de la candidata demócrata Shelby Campbell, aspirante al Congreso por el 13.º distrito de Michigan (EEUU), desató una tormenta política y mediática tras viralizarse sus grabaciones de twerking, playback y mensajes provocadores en TikTok, donde se autodefine como una “zorra con clase”.

Sus publicaciones, concebidas como parte de su estrategia de campaña, han generado millones de visualizaciones y una ola de críticas que cuestionan la seriedad de su candidatura en un distrito históricamente demócrata.

Campbell, madre soltera de 32 años, estudiante de derecho y miembro del sindicato United Auto Workers, ha convertido sus redes sociales en el eje de su campaña.

En TikTok suele aparecer bailando, respondiendo a detractores y posando frente a pancartas con lemas como “P—y Power”, lo que ha alimentado la controversia sobre los límites entre autenticidad, espectáculo y política.

Algunos de los videos más polémicos muestran a la candidata en poses explícitas o lanzando frases como: “Soy una zorra. Genial. ¿Pero sabrías reconocer a una zorra si la vieras?”, lo que intensificó la controversia.

REACCIONES Y CRÍTICAS

“¿La estrategia de campaña de Shelby Campbell, candidata demócrata a la Cámara de Representantes de Michigan? Perrear para conseguir votos”, publicó la cuenta Libs of TikTok en X junto a un video de Campbell moviendo las caderas ante la cámara.

Sin embargo, lejos de replegarse, Campbell celebró la viralidad. En X agradeció la “publicidad gratuita” y aseguró que disfruta de los “videos de los fans”.

Su sitio web, que incluye cuatro fotos policiales y menciones a su paso por la cárcel, se presenta como el testimonio de una “mujer de clase trabajadora” que no pretende ser perfecta.

En su biografía, también afirma haber sido camarera, auxiliar de enfermería y trabajadora de la industria automotriz, reivindicando una identidad alejada de la política tradicional.

En concreto, Campbell se postuló contra el representante Shri Thanedar (demócrata por Michigan) en unas primarias muy reñidas.

El ala liberal del partido espera desbancar a Thanedar, un acaudalado ejecutivo farmacéutico, quien ha representado a este distrito, tradicionalmente demócrata, desde 2021.

@shelby4congress Replying to @Keith Jensen I am kind and classy. Please tell me how I’m unethical? Do men not pay for sex? Do men not use foul language? Do men not have fun and not give a fk what people think! Yes. So we should behave like our leaders ❤️ ♬ original sound – Shelby Campbell for Congress

¿QUÉ ES EL TWERKING?

El twerking es un tipo de baile en el que la persona mueve las caderas y los glúteos de forma rítmica, generalmente con movimientos rápidos hacia arriba y abajo o hacia atrás. Suele hacerse con las rodillas ligeramente flexionadas y el torso inclinado hacia adelante.

Este estilo de baile, parecido al perreo, se hizo muy popular en la música moderna, especialmente en géneros como el hip hop, y fue difundido masivamente por artistas como Miley Cyrus en presentaciones y videos.