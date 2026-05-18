VIDEO VIRAL: se quedaron atrapados en la cima de una montaña rusa por un inesperado apagón

Un apagón repentino en el parque Six Flags Over Texas, en Estados Unidos, dejó a decenas de visitantes atrapados en lo alto de varias atracciones, incluida la montaña rusa The Titan, obligando a evacuaciones a pie, que se viralizaron en las redes sociales por la tensión del momento.

De acuerdo con medios locales, el parque de diversiones en Arlington sufrió un fallo eléctrico interno la tarde del sábado, 16 de mayo, lo que provocó la detención inmediata de múltiples juegos mecánicos y el cierre anticipado de sus operaciones.

Entre los afectados estuvieron precisamente los pasajeros de The Titan, quienes quedaron suspendidos en las vías hasta que el personal inició un operativo de evacuación manual.

Las imágenes compartidas en redes sociales mostraron a los visitantes descendiendo lentamente por las escaleras laterales, algunos visiblemente nerviosos ante la altura.

Según un portavoz del parque, el apagón se originó por un problema técnico en el sistema eléctrico interno.

Es por ello, que la empresa eléctrica Oncor Electric Delivery envió personal al lugar para colaborar en la restauración del servicio, mientras Six Flags mantenía el parque cerrado por precaución.

“El parque está cerrado mientras Oncor trabaja para restablecer el suministro eléctrico”, informó en ese momento, el vocero a WFAA, señalando que se darían actualizaciones conforme avanzaran las reparaciones.

Power outage at Six Flags caused riders to walk down the ride tracks after rides shut down. pic.twitter.com/vkpfUAN8KB — FearBuck (@FearedBuck) May 18, 2026

REANUDACIÓN DE LAS OPERACIONES

Tras varias horas de trabajo, Six Flags Over Texas confirmó que el parque reabrió sus puertas a las 11:00 de la mañana del domingo.

Oncor determinó que el apagón fue causado por un fallo en el equipo eléctrico del propio parque, descartando problemas en la red externa.

Con las operaciones normalizadas, la administración aseguró que continuará revisando sus sistemas para evitar incidentes similares y garantizar la seguridad de los visitantes.