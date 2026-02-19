VIRAL: Trump visitó famoso restaurante y pidió hamburguesas para llevar al Air Force One

La visita de este jueves, 19 de febrero, del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, al estado de Georgia dejó una escena inesperada que rápidamente se volvió viral en las redes sociales, tras una parada en el icónico restaurante The Varsity, en la ciudad de Rome, donde el republicano volvió a declarar su amor por las hamburguesas.

De hecho, en el establecimiento, Trump no desaprovechó la oportunidad y pidió varias hamburguesas para llevarlas consigo en el Air Force One, el avión presidencial estadounidense.

El gesto, recibido con entusiasmo por trabajadores y simpatizantes que se agolparon en el local, marcó el inicio de una jornada cargada de actividades oficiales en un estado clave para la agenda económica de Trump.

Trump aterrizó en Rome alrededor de las 2:40 de la tarde de este jueves 19 de febrero, en el marco de una visita centrada en la economía y el costo de vida.

Según la agenda oficial, el mandatario se trasladó a una fábrica local cerca de las 3:30, donde recorrió las instalaciones y conversó con empleados. Posteriormente, alrededor de las 4:00 p.m., ofreció un mensaje público ante seguidores y residentes de la zona.

Antes de su discurso, el presidente también concedió una entrevista y visitó negocios locales, para mostrar cercanía con las comunidades trabajadoras del estado.

Tras completar su agenda, tenía previsto regresar a Washington en horas de la tarde. La parada en The Varsity, sin embargo, se convirtió en uno de los momentos más comentados del día, tanto por su espontaneidad como por la reacción de los trabajadores, quienes se fotografiaron con el mandatario.

AVANCES EN GEORGIA, SEGÚN TRUMP

Por medio de un comunicado, la Casa Blanca destacó lo que considera avances significativos en Georgia bajo la administración Trump.

Según el texto, el estado estaría experimentando “una verdadera recuperación”, con comunidades más seguras, menores costos y un renovado dinamismo económico.

El mensaje subrayó que, aunque aún queda trabajo por hacer para revertir los efectos económicos de la era del presidente de EEUU Joe Biden, las familias georgianas ya estarían viendo mejoras tangibles.

Entre los puntos resaltados se encuentran la reducción del precio promedio de la gasolina —que, según el comunicado, se ubica en 2,71 dólares por galón— y los ahorros fiscales derivados de la Ley de Reducción de Impuestos para Familias Trabajadoras.

La Casa Blanca afirmó que la familia promedio de Georgia estaría ahorrando más de 3.000 dólares en impuestos este año. Además de que los salarios podrían aumentar hasta 6.700 dólares por persona en los próximos años.

También, se aseguró que las reformas fiscales protegerán más de 200.000 empleos en el estado.

Asimismo, se destacó inversiones en atención médica rural, infraestructura y manufactura, así como la llegada de grandes proyectos empresariales.

Entre ellos mencionó una instalación de grano de diamante sintético de 600 millones de dólares. Se trata de una expansión de Amazon Web Services valorada en 11.000 millones y nuevas operaciones de Salesforce y JS Link. En conjunto generarían miles de empleos.

Además, se resaltó la disponibilidad de más de mil millones de dólares en fondos para comunidades y centros de salud.

En materia de seguridad, la administración Trump señaló que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) arrestó a decenas de inmigrantes indocumentados. La mayoría con supuestos antecedentes criminales en Georgia, incluyendo casos de asesinato, violación, robo y tráfico de armas.

Para la administración Trump, estas acciones forman parte de un esfuerzo por fortalecer la seguridad comunitaria y reducir la criminalidad.

La Casa Blanca concluyó que los avances en costos, oportunidades y seguridad demuestran que “las familias de Georgia están ganando de nuevo”. Y, que la visita del presidente, reafirma su compromiso de culminar la tarea.