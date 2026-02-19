VIDEO: La inesperada advertencia de “despido” de Trump a Marco Rubio en pleno Consejo de Paz

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, protagonizó un momento llamativo durante la sesión inaugural de la recién creada Junta de Paz, cuando, entre risas, advirtió públicamente que podría “despedir” al secretario de Estado, Marco Rubio, por hacerlo «quedar demasiado bien».

En tono claramente de humor, Trump lanzó varias bromas dirigidas a Rubio, celebrando su desempeño internacional, pero advirtiendo que no debía “superarlo demasiado”.

“¡Marco, no lo hagas mejor de lo que hiciste, por favor! ¡Si lo haces, te vas de aquí!”, dijo entre aplausos, antes de añadir: “Marco lo hace con guante de seda, ¡pero es un éxito!”.

El intercambio se produjo en un contexto de alta visibilidad internacional, ya que este jueves Trump anunció que Estados Unidos aportará 10.000 millones de dólares a la Junta de Paz, un organismo destinado inicialmente a la reconstrucción de Gaza, pero con ambiciones de intervenir en otras zonas afectadas por conflictos.

Más de 40 delegaciones nacionales y observadores de una docena de países asistieron al encuentro, lo que convirtió el escenario en un escaparate global para la administración estadounidense.

¿PERO POR QUÉ LAS BROMAS A RUBIO?

En concreto, las bromas de Trump hicieron referencia al reciente desempeño de Rubio en la Conferencia de Seguridad de Múnich, donde el secretario de Estado recibió una ovación de pie tras un discurso de 30 minutos.

Según Trump, Rubio lo hizo “tan bien” que incluso consideró “despedirlo”, porque algunos asistentes se preguntaron por qué el propio presidente no podía replicar ese estilo. “Yo sí puedo —dijo el mandatario—, pero lo digo de otra manera”, agregó.

El discurso de Rubio en Alemania fue interpretado como un intento de calmar las tensiones entre Estados Unidos y Europa, especialmente después del tono más confrontativo que el vicepresidente de EEUU, J.D. Vance, empleó en la misma conferencia un año antes.

Rubio defendió la importancia de la alianza transatlántica, reiteró la necesidad de fronteras más estrictas y advirtió sobre riesgos globales, pero lo hizo con un enfoque más conciliador.

Trump bromea con Marco Rubio diciéndole que lo va a despedir por hacer las cosas tan bien y hacerlo quedar mal a él 😂 pic.twitter.com/0sOisFIxkg

«¡Marco, no lo hagas mejor de lo que hiciste, por favor! ¡Si lo haces, te vas de aquí!» «Marco lo hace con guante de seda, ¡pero es un… — Emmanuel Rincón (@EmmaRincon) February 19, 2026

“Pertenecemos juntos”, afirmó, subrayando que la firmeza estadounidense proviene de un interés genuino en la estabilidad europea.

El contraste con Vance no pasó desapercibido. Mientras el vicepresidente había acusado a los líderes europeos de reprimir opiniones y alejarse de valores fundamentales, Rubio optó por un mensaje más diplomático, lo que le valió una recepción mucho más favorable, según algunos analistas.

Analistas republicanos y demócratas coincidieron en que el secretario de Estado logró un equilibrio difícil: alinearse con la visión de Trump sin replicar su estilo más directo.

“Rubio capta los matices”, dijo la estratega Susan Del Percio, quien destacó su habilidad para no incomodar al presidente mientras proyecta moderación ante aliados internacionales.

¿MARCO RUBIO CERCA DE LA PRESIDENCIA?

A juicio de muchos, este nuevo impulso internacional, alimenta especulaciones sobre el futuro político de Rubio dentro del Partido Republicano.

Su creciente protagonismo, sumado a la percepción de que ha logrado integrarse plenamente en el “mundo Trump”, pese a haber sido un antiguo rival, lo coloca como una figura observada de cara a 2028.

“Marco continúa mejorando tanto en el mundo Trump como a nivel internacional”, señaló el estratega republicano Brian Seitchik, calificando su discurso en Múnich como “una victoria”.