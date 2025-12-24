EEUU

VIRAL: Santa sorprende al sumergirse en las aguas cristalinas de los cayos de Florida, así dejó el trineo por el buceo

Luis Alfredo Ledezma
3 Min de Lectura
El llamativo personaje navideño cambió el trineo por los equipos de buceo, pero nunca abandonó su indumentaria roja / Captura de video

Santa Claus dejó por un momento la agitada agenda previa a la Navidad para disfrutar del clima cálido de los cayos de Florida (EEUU), donde realizó su ya tradicional inmersión.  

De acuerdo con Telemundo y otros medios locales, vestido con su característico traje rojo y con equipo de buceo, el icónico personaje se sumergió el domingo en las aguas del Florida Keys National Marine Sanctuary, en Key Largo, un evento que cada año atrae a curiosos y amantes del mar.  

Durante la jornada, Santa estuvo acompañado por un grupo de “duendes” buzos que también aprovecharon el día libre para nadar entre peces tropicales, morenas y hasta un enorme mero Goliat, una de las especies más llamativas del arrecife local.  

Las imágenes captadas por medios locales muestran a Santa interactuando con la vida marina y posando para los buzos que se acercaron a saludarlo bajo el agua.  

En algunos momentos, incluso recibió “listas de deseos” de parte de los visitantes submarinos, una escena que se ha vuelto parte del encanto navideño en los cayos.  

¿QUIÉNES ORGANIZAN EL BUCEO DE SANTA?  

Lo que se detalló es que la actividad forma parte de una tradición que se ha mantenido por más de tres décadas en la zona, organizada por operadores de buceo locales como Captain Slate’s Scuba Adventures. 

Además de ser un atractivo turístico, la inmersión busca promover la conservación de los arrecifes y generar conciencia sobre la importancia del ecosistema marino del sur de Florida.  

La presencia de Santa, junto a una sirena festiva y varios ayudantes, añadió un toque de fantasía que cada año capta la atención de residentes y visitantes, reforzando el espíritu navideño en un entorno tropical poco convencional.  

Pero no se preocupen, Santa ya está de camino de vuelta al Polo Norte para prepararse para su ajetreada Nochebuena.

