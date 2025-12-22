VIRAL: Así «arrestaron» al infame ‘Grinch’ en Texas y lo trasladaron a la cárcel del condado

Una escena tan insólita como divertida se vivió en Texas (EEUU) cuando el departamento del sheriff local arrestó al “Grinch”, el famoso enemigo de la Navidad, y lo trasladó a la cárcel del condado, en un operativo que rápidamente se volvió viral.

El clásico villano navideño, interpretado por un individuo disfrazado, fue detenido simbólicamente por presuntamente “robar regalos”, en una acción que las autoridades aprovecharon y diseñaron para enviar un mensaje de seguridad a la comunidad durante la temporada festiva.

Según las autoridades, el arresto formó parte de una campaña preventiva para alertar a los residentes sobre el aumento de robos de paquetes y regalos que suele registrarse en diciembre.

En distintos condados de Texas, policías y alguaciles han recreado escenas similares, donde el Grinch es capturado mientras intenta llevarse obsequios o paquetes de las puertas de los hogares.

Se trata de una referencia humorística a los llamados “porch pirates”, que operan en esta época del año.

A comedic scene took place in Texas as the Grinch was arrested and transferred to a county jail by a local sheriff's department, with the classic Christmas villain facing charges for stealing presents pic.twitter.com/HJG817RBOE — The New Region (@thenewregion) December 21, 2025

EL ‘GRINCH’ TERMINÓ EN LA CÁRCEL

El operativo incluyó un breve traslado del personaje a la cárcel del condado. Luego, posó para fotografías y videos que luego fueron difundidos en redes sociales por el propio departamento del sheriff.

Las imágenes mostraban al Grinch esposado, escoltado por agentes y aparentemente “arrepentido” de sus fechorías. Esto generó miles de reacciones y comentarios entre los usuarios, muchos celebrando la creatividad de la iniciativa.

«Los últimos informes que tuvimos fueron que estaba robando bastones de caramelo y regalos», dijo Tyler Jernigan, jefe adjunto de la Oficina del Sheriff del Condado de Gray.

Para hacer de la escena más dramática y divertida, después de ser fichado, el Grinch dejó un mensaje de voz en la oficina del sheriff. En el mismo, afirmó que pronto se reuniría con un juez y que saldría enseguida.

Luego, las autoridades confirmaron que el Grinch escapó de la custodia y está nuevamente prófugo, causando estragos durante las fiestas navideñas.

«¿De verdad crees que puedes atraparme? He esquivado renos, elfos y sobrevivido a la temporada de pastel de frutas sin refuerzos. Vivo a base de azúcar pura, malas intenciones y bastones de caramelo robados», supuestamente dijo el Grinch en un mensaje de voz.