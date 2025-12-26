VIRAL: ‘Santa Claus’ y la ‘señora Claus’ terminaron detenidos por ir a exceso de velocidad en Estados Unidos

La víspera de Navidad dejó una escena inesperada en el condado de Fulton, Ohio (EEUU), donde un oficial del sheriff detuvo a un vehículo que circulaba por encima del límite de velocidad permitido.

Al acercarse a la ventanilla, el agente descubrió que los ocupantes —una pareja de ancianos— estaban disfrazados de Santa Claus y la Señora Claus, lo que convirtió una infracción rutinaria, en un momento viral que rápidamente se difundió en redes sociales.

“¡Papá Noel!”, exclamó el agente mientras iluminaba con la linterna la ventanilla del lado del conductor.

En el video difundido por las autoridades, se observa la sorpresa del agente al reconocer los disfraces y la actitud relajada de la pareja durante la interacción.

En otro video difundido por medios locales, se aprecia que el conductor —vestido como Santa Claus— informó al oficial que llevaba un arma oculta en el vehículo, pero también mostró los permisos correspondientes, por lo que no se presentó ningún cargo adicional.

«¿Santa tiene porte oculto? ¡Qué tiempos tan duros!», dijo el agente, quien no pudo evitar soltar algunas carcajadas.

“Tienes que protegerte”, señaló Santa. “¡Y el Polo Norte ya no es lo que era!», añadió la señora Claus.

La situación se mantuvo en todo momento bajo control, sin tensiones ni incidentes mayores. De hecho, según la publicación oficial del sheriff en Facebook, el conductor y su acompañante colaboraron en todo momento.

El oficial explicó que la parada se debió únicamente al exceso de velocidad y no se trataba de ninguna emergencia navideña, pese a la apariencia festiva de los ocupantes.

«SANTA CLAUS» ACEPTÓ SU ERROR

El conductor disfrazado de Santa Claus admitió que no había estado prestando atención a su velocímetro, mientras el agente le explicó que lo había detenido justamente por su exceso de velocidad.

«Santa, ¿tienes tu licencia de conducir?», preguntó el agente, apenas reprimiendo una risa mientras seguía el juego a pesar de saber el nombre legal del hombre.

El hombre optó por salir del vehículo mientras intentaba encontrar su licencia, que luego mostró, y señaló en tono jocoso que «Santa tiene 100 años».

Finalmente, el oficial decidió no emitir una multa y dejó ir a la pareja con una advertencia, recordándoles la importancia de respetar los límites de velocidad, incluso en plena temporada navideña.

La Oficina del Sheriff aprovechó la publicación para enviar un mensaje de seguridad vial a la comunidad, subrayando que ni siquiera Santa Claus está exento de las normas de tránsito.

Hasta ahora no se ha revelado la identidad del hombre disfrazado de Santa Claus que conducía el vehículo, ni la de la mujer que lo acompañaba. Por fortuna, el incidente no derivó en consecuencias mayores.