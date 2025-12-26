Tragedia en Broadway: Imani Dia Smith, actriz de “El Rey León”, fue brutalmente asesinada por su pareja

La comunidad teatral de Broadway enfrenta una profunda conmoción tras la muerte de Imani Dia Smith, actriz conocida por interpretar a la joven Nala en la producción de El Rey León.

De acuerdo con la información obtenida por People y otros medios locales, la artista de 26 años fue hallada el 21 de diciembre con múltiples heridas de arma blanca en su residencia de Edison, en Nueva Jersey, luego de que las autoridades respondieran a una llamada al 911 por un presunto apuñalamiento.

De acuerdo con la policía de Edison y la fiscalía del condado de Middlesex, los agentes tras encontrar a Smith gravemente herida, la trasladaron al Robert Wood Johnson University Hospital, donde se confirmó su fallecimiento poco después.

Las autoridades descartaron desde el inicio que se tratara de un ataque al azar, señalando que la víctima conocía a su agresor y la investigación apuntaba a un caso de violencia doméstica.

Asimismo, se precisó que el hijo de la actriz, de tres años, se encontraba en la vivienda al momento del crimen, aunque resultó ileso y quedó bajo el cuidado de familiares.

«Deja atrás a un hijo de 3 años, sus padres, sus dos hermanos menores, y una familia extendida, amigos y comunidad que la amaban mucho», escribió la tía de Smith, Kira Helper, en un GoFundMe que organizó en nombre de la familia.

Indicó que el dinero recaudado se utilizará para cubrir los gastos funerarios y conmemorativos, la limpieza de la vivienda donde ocurrió el crimen, apoyo terapéutico para la familia, así como costos legales y administrativos vinculados al proceso penal, además del cuidado del hijo y el perro de Smith.

¿QUIÉN LO HIZO?

Las investigaciones registraron un notable avance, luego de que este martes, 23 de diciembre, la policía arrestara a Jordan D. Jackson-Small, pareja de la actriz, de 35 años.

El hombre fue acusado de asesinato en primer grado, además de cargos por poner en peligro el bienestar de un menor, posesión de un arma con fines ilícitos y tenencia ilegal de un arma, según la fiscal del condado de Middlesex, Nueva Jersey, Yolanda Ciccone, y el jefe del Departamento de Policía de Edison, Thomas Bryan.

EL REY LEÓN

La actriz nació en Denver, Colorado, y desde muy pequeña se preparó en las tablas teatrales.

Durante su niñez, Smith ganó visibilidad en Broadway al dar vida a la joven Nala en El Rey León, rol que desempeñó entre el 27 de septiembre de 2011 y el 23 de septiembre de 2012.

El musical toma como base la película animada de Disney de 1994, con libreto de Roger Allers e Irene Mecchi, música de Elton John y letras de Tim Rice,

Imani Dia Smith es recordada como una persona «vivaz, amorosa y ferozmente talentosa», una «triple amenaza» en el mundo del espectáculo.